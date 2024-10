Sattledt feiert klaren Auswärtssieg gegen dezimierte Schwanenstädter

Details Samstag, 05. Oktober 2024 16:29

Im Rahmen der 10. Runde Landesliga West trafen der SC Schwanenstadt und der ATSV Sattledt am gestrigen Freitagabend aufeinander. Die Sattledter konnten sich letztendlich mit einem deutlichen 3:0 durchsetzen und somit drei wichtige Punkte einfahren. Die Schwanenstädter, die nach einem schwachen Saisonstart auf einen Aufschwung hofften, konnten ihre Chancen nicht nutzen und mussten sich letztendlich geschlagen geben. Der ATSV Sattledt zeigte sich hingegen effizient und sicherte sich den Auswärtssieg.

Frühe Führung für die Gäste

Zu Beginn des Spiels zeigten die Schwanenstädter zunächst eine engagierte Leistung und setzten die Gäste aus Sattledt unter Druck. Bereits in der 10. Minute verzeichnete Rizvanovic den ersten Abschluss, der jedoch vom Torhüter der Gäste pariert wurde. Die Hausherren drängten weiter und hatten in der 16. Minute durch Lino Baumann eine hundertprozentige Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Schwanenstadt erarbeitete sich weitere Möglichkeiten, konnte jedoch den Ball nicht im Tor unterbringen.

In der 25. Minute nutzte ATSV Sattledt seine erste große Chance und ging durch Hakan Baltaoglu in Führung. Sein Schuss aus 35 Metern schlug perfekt im Winkel ein und brachte die Gäste mit 1:0 in Front. Die Schwanenstädter ließen sich davon nicht beirren und erarbeiteten sich weiterhin Gelegenheiten. Doch weder Rizvanovic noch die anderen Offensivkräfte konnten den Ball im Netz unterbringen, sodass es zur Halbzeit beim 0:1 blieb.

Schwanenstadt hadert mit Chancen, Sattledt nutzt seine Gelegenheiten

Nach der Pause versuchte Schwanenstadt weiterhin, den Ausgleich zu erzielen. Die Sattledter verteidigten jedoch geschickt und ließen den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. In der 59. Minute erhielt ATSV Sattledt einen Elfmeter, den Semih Gölemez souverän verwandelte und damit die Führung auf 2:0 ausbaute. Dieses Tor machte es den Schwanenstädtern noch schwerer, ins Spiel zurückzufinden.

In der 73. Minute musste Schwanenstadt einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Dominik Strasser die Rote Karte sah. Mit einem Mann weniger auf dem Platz waren die Schwanenstädter kaum noch in der Lage, sich gegen die dominanten Sattledter zu behaupten. In der 80. Minute nutzte Gabriel Strobl einen Abpraller, um das 3:0 für ATSV Sattledt zu erzielen und die Partie endgültig zu entscheiden.

Andreas Pröller, Trainer Sattledt:

"In der Anfangsphase der Partie waren die Schwanenstädter besser und wir haben uns gestern zunächst schwer getan. Mit fortlaufender Spieldauer wurden wir dann jedoch langsam besser und konnten dann auch den Führungstreffer erzielen, der uns Rückenwind gegeben hat. In der zweiten Hälfte waren wir dann die deutlich bessere Mannschaft und haben nichts anbrennen. Alles in allem geht der Sieg auch in dieser Höhe definitiv in Ordnung.

Landesliga West: Schwanenstadt : Sattledt - 0:3 (0:1)

80 Gabriel Strobl 0:3

60 Semih Gölemez 0:2

25 Hakan Baltaoglu 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.