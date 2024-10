SV Grieskirchen setzt sich gegen Schlusslicht klar durch

Der SV Grieskirchen setzte sich in der zehnten Runde der Landesliga West gegen die SPG Munderfing/Pfaffstätt mit 3:1 durch. Vor etwa 150 Zuschauern im Fröling-Stadion dominierten die Hausherren das Spiel, auch wenn die Munderfinger phasenweise stark aufspielten. Bereits in der ersten Hälfte sorgten die Grieskirchner für die entscheidenden Weichenstellungen, um den vierten Heimsieg in Folge einzufahren.

Favorit geht zwei Mal in Führung

Der SV Grieskirchen begann engagiert und suchte frühzeitig den Weg zum Tor. In der 16. Minute nutzte Willinger nach einem Freistoß von Fejzic die Chance und erzielte sein erstes Saisontor, indem er den Ball ins Netz drückte. Die Grieskirchner Führung hielt jedoch nicht lange an, denn in der 34. Minute gelang den Gästen durch Spatzenegger der Ausgleich. Nach einem Eckball für Grieskirchen setzte sich Spatzenegger im Konter durch und traf zum 1:1.

Doch die Freude der Gäste währte nicht lange, denn kurz vor der Halbzeitpause gelang den Grieskirchnern erneut die Führung. In der 45. Minute köpfte Rudelstorfer einen Eckball von Cam ins Tor und sorgte so für den 2:1-Halbzeitstand zugunsten der Hausherren. Die erste Halbzeit endete mit einer verdienten Führung für die Grieskirchner, die ihre Chancen besser nutzten als die Gäste.

Leibetseder macht Sack zu

Nach dem Seitenwechsel kam das Schlusslicht zunächst besser ins Spiel. In der 60. Minute wurden die Gäste als die dominantere Mannschaft wahrgenommen, konnten jedoch ihre Gelegenheiten nicht in Tore ummünzen. Die Grieskirchner verteidigten geschickt und lauerten auf ihre Chancen, das Spiel endgültig für sich zu entscheiden.

In der 82. Minute war es schließlich soweit: Leibetseder sorgte nach einer Vorarbeit von Cam für die Entscheidung. Mit einem präzisen Abschluss erhöhte er den Spielstand auf 3:1 für die Grieskirchner. Dieser Treffer besiegelte das Schicksal der Gäste und sicherte den Hausherren die drei Punkte. Die letzten Minuten verliefen ohne größere Ereignisse, sodass der SV Grieskirchen einen verdienten 3:1-Sieg feiern konnte.

Josef Iglseder, sportlicher Leiter Grieskirchen:

"Die Munderfinger sind heute wirklich sehr gut aufgetreten und wir haben uns insbesondere in der Anfangsphase sehr schwer getan. Wir wurden dann jedoch langsam besser und konnten unseren Ballbesitz in Tore ummünzen. Mit dem Ausgleich wurde die Partie dann spannend, weshalb der Führungstreffer kurz vor der Halbzeit enorm wichtig für uns war. Danach war das Spiel ausgeglichen und der nächste Treffer hätte auf beiden Seiten fallen können, doch wir waren letztendlich diejenige, die ihn erzielt hat, womit wir einen hart erarbeiteten Sieg einfahren konnten."

Erstellt von Live-Ticker-Reporter stocki (900 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter stocki mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.