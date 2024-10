FC Andorf behält in Spitzenspiel gegen Gschwandt die Oberhand

Im spannenden Duell der Landesliga West zwischen dem FC Illumina Andorf und der Union Gschwandt sicherten sich die Andorfer mit einem 2:0-Sieg drei wichtige Punkte. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Florian Spitzer und Sebastian Bauer für die Tore, die den Spielausgang besiegelten. Trotz mehrerer Versuche der Gschwandter, das Spiel zu drehen, behielt die Abwehr des FCA die Oberhand und ließ keine Gegentore zu.

Doppelschlag bringt FCA auf die Siegerstraße

Die Partie begann mit energischen Angriffen der Andorfer, wobei Florian Spitzer bereits in der achten Minute eine erste große Chance hatte, die jedoch ungenutzt blieb. Wenig später folgten weitere Gelegenheiten durch Spitzer, doch Gästegoalie Joachim Wallner bewies sein Können und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Nach einem dynamischen Start kamen die Gschwandter durch Thomas Altmaninger und Tarik Ramakic zu ihren ersten nennenswerten Abschlüssen, die jedoch beide nicht den gewünschten Erfolg brachten. Auf der anderen Seite sorgte Sebastian Bauer in der 32. Minute für Gefahr, doch wieder war es Wallner, der den Ball entschärfte.

In der 40. Minute wendete sich das Blatt zugunsten der Hausherren, als ihnen ein Elfmeter zugesprochen wurde. Florian Spitzer trat an und verwandelte souverän zum 1:0 für den FCA. Die Führung beflügelte die Gastgeber, und nur vier Minuten später war es Sebastian Bauer, der mit einem Kopfball nach einer präzisen Flanke das 2:0 markierte. Mit diesem Vorsprung gingen die Andorfer in die Halbzeit.

Gschwandt drängt vergeblich auf den Anschluss

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchten die Gschwandter, den Rückstand zu verkürzen. Tarik Ramakic traf in der 47. Minute die Latte und zeigte damit, dass die Gäste noch nicht aufgegeben hatten. Doch die Andorfer Defensive stand stabil und ließ kaum zwingende Möglichkeiten zu.

In der 61. Minute war es erneut Thomas Altmaninger, der eine gute Möglichkeit hatte, doch Manuel Oberauer im Tor der Andorfer war wachsam und verhinderte den Anschlusstreffer. Janko Sirocic versuchte es in der 68. Minute mit einem Freistoß, der jedoch keine Gefahr für die Andorfer darstellte.

In den Schlussminuten hatte Tolga Celepci die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden, doch sein Schuss verfehlte das Ziel nur knapp. Auch Florian Spitzer kam nochmals zu einer guten Gelegenheit, doch abermals war es Joachim Wallner, der einen weiteren Gegentreffer verhinderte. Trotz der Bemühungen der Gäste blieb es beim 2:0, als der Schiedsrichter die Partie nach 94 Minuten abpfiff.

Der FC Illumina Andorf setzte sich verdient durch und freut sich nun auf das anstehende Derby in Esternberg. Die Union Gschwandt hingegen wird im kommenden Heimspiel gegen Pettenbach auf Wiedergutmachung hoffen.

Bernhard Straif, Trainer Andorf:

"Die erste Halbzeit war gestern eine unserer besten Leistungen in der bisherigen Saison, da wir von Beginn an sehr druckvoll agiert haben und das Spiel unter Kontrolle hatten. Die Tore ließen auf sich warten, doch wir konnten uns gegen Ende dann doch noch doppelt belohnen und sind somit auch mit Selbstvertrauen in die zweite Hälfte gegangen. Gschwandt wurde dann nochmals besser, doch wir konnten dagegen halten und standen sehr stabil in der Defensive, weshalb wir uns den Sieg auch verdient haben."

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (5880 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.