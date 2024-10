Doppelter Lucky Punch sichert Peuerbach einen Punkt gegen starke Neuhofner

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 11:08

In einem torreichem Aufeinandertreffen der Landesliga West trennten sich die Union Peuerbach und der USV Erler Haus Neuhofen i. I. mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Teams boten den Zuschauern ein wahres Torfestival und hielten die Spannung bis zur letzten Sekunde hoch. Nach einer ersten Halbzeit, in der die Gäste aus Neuhofen die Oberhand hatten, kämpfte sich die Union Peuerbach zurück und sicherte sich in der Nachspielzeit einen verdienten Punkt.

Neuhofen mit starkem Beginn

Die Gäste aus Neuhofen starteten druckvoll und übernahmen schnell die Kontrolle über das Spiel. In der 28. Minute gelang es Michael Reifeltshammer, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Nach einem gut platzierten Schuss ließ er dem Torhüter der Peuerbacher, Fabian Barth, keine Chance. Die Neuhofner zeigten sich auch weiterhin zielstrebig und wurden durch Christoph Geisböck in der 55. Minute belohnt, der das 1:3 für die Gäste erzielte. Zuvor hatte Leon Sperl in der 52. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Union Peuerbach erzielt, als er sich gegen die Verteidigung durchsetzte und den Ball im Netz unterbrachte.

Die erste Halbzeit endete mit einem 0:1 für die Neuhofner, die bis dahin defensiv kompakt standen und durch schnelles Umschaltspiel immer wieder gefährlich wurden. Die Peuerbacher kämpften jedoch unermüdlich und erarbeiteten sich einige Chancen, unter anderem einen gefährlichen Kopfball von Christoph Suntinger in der 81. Minute, der aber vom Torhüter der Neuhofner, Paul Krizek, sicher gehalten wurde.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Pause nahm die Intensität des Spiels weiter zu. In der 88. Minute gelang es Strahinja Macanovic, mit einem präzisen Abschluss das 2:3 zu erzielen und die Hoffnung der Peuerbacher auf eine Wende am Leben zu halten. Die Union Peuerbach drängte nun energisch auf den Ausgleich, und die Fans im Stadion spürten, dass noch mehr möglich war.

In den dramatischen Schlussminuten überschlug sich dann das Geschehen. Manuel Berger trat ins Rampenlicht und brachte mit einem Treffer in der 90. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 3:3. Die Spannung war bis zur letzten Sekunde greifbar, denn beide Teams suchten den Sieg. Doch letztendlich mussten sich beide Seiten mit einem Punkt zufriedengeben. Das Spiel endete nach 96 aufregenden Minuten mit einem gerechten 3:3-Unentschieden.

Thomas Reifeltshammer, Trainer Neuhofen:

"Wir haben heute eine super Leistung gegen einen sehr guten Gegner geboten, mit der wir grundsätzlich absolut zufrieden sein können. Die Jungs haben das umgesetzt, was wir uns vor der Partie vorgenommen haben und haben schöne Tore geschossen. Dass wir dann spät noch zwei Treffer kassieren ist für uns natürlich bitter, aber wir können trotzdem stolz auf uns sein, da wir gegen einen qualitativ sehr guten Gegner eine starke Leistung geliefert haben."

Landesliga West: Peuerbach : Neuhofen - 3:3 (0:1)

92 Manuel Berger 3:3

88 Strahinja Macanovic 2:3

55 Christoph Geisböck 1:3

54 Leon Sperl 1:2

52 Stefan Kornfelder 1:1

28 Michael Reifeltshammer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.