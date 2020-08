Pettenbach vs. Schärding: Auftaktsieg gegen Herbstmeister

Details Freitag, 14. August 2020 23:36

In der Landesliga West beginnt die neue Saison nach der langen Corona-Pause mit einem richtigen Kracher. Die Union Sparkasse Pettenbach empfängt den SK Waizenauer Schärding in der ROBEX Arena. Bei Saisonabbruch nahmen die Hausherren den vierten Tabellenplatz ein, die Gäste aus Schärding waren zum selben Zeitpunkt an der Spitze der Liga. In der Pause mussten die Pettenbacher sechs Spieler ziehen lassen, konnten sich aber die Dienste dreier neuer Spieler sichern. Beim Herbstmeister der letzten Saison gab es auch Veränderungen. Drei Spieler entschieden sich den Verein zu verlassen, aber fünf neue Spieler, ein Mix aus Youngsters und Routiniers, dürfen sich in dieser Saison das Trikot der Schärdinger überstreifen.

Schnelle Führung

Es sind gerade einmal sechs Minuten gespielt, da klingelt es schon im Kasten von Gästetorwart Andreas Michl. Pascal Waldl setzt sich auf der Seite durch und bringt den Ball zur Mitte. Dort steigt Stürmer Fabian Riegler am höchsten und macht per Kopf das 1:0. Die Gäste wirken etwas geschockt, fangen sich aber relativ schnell wieder. Das Spiel hat ein hohes Niveau und beide Mannschaften schenken sich nichts. Es dauert eine halbe Stunde bis wieder etwas passiert, und wieder ist es Riegler. Der SK scheint nichts aus dem ersten Treffer gelernt zu haben, denn der zweite ist beinahe gleich. Waldl mit dem Ball zur Mitte, dort ist Riegler diesmal mit dem Fuß zur Stelle.

Pettenbach macht den Sack zu

Schärding-Trainer Bernhard Straif muss etwas ändern und wechselt doppelt in der Halbzeit. Doch wieder gelingt es den Hausherren einen schnellen Treffer zu erzielen. Nach nur fünf Minuten stehen die Pettenbacher am Sechzehner der Gäste, der erste Ball wird noch abgeblockt, aber der zweite Schuss von Ivan Matanovic zieht wie ein Strich ins Kreuzeck, keine Chance für Michl. Schärding macht anschließend viel Druck auf die Heimischen, die in der Verteidigung aber organisiert stehen und so nichts anbrennen lassen. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzt dann Florian Herndler. Nach einem Konter vollendet dieser mit einem satten Schuss ins kurze Eck.

Walter Waldhör, Sportlicher Leiter Union Pettenbach:

„Die Tore haben wir schön und vor allem zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Schärding hat uns in der zweiten Halbzeit natürlich Druck gemacht. Sie waren zwar überlegen, wir haben es aber gut verteidigt und waren über Konter gefährlich. Über das Ergebnis kann man natürlich streiten, aber im Endeffekt geht der Sieg auf jeden Fall in Ordnung.“

Die Besten:

Union Pettenbach: Ulrich Keck (Verteidigung), Pascal Waldl (Mittelfeld) und Fabian Riegler (Stürmer)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?