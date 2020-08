Keine Tore zwischen Braunau und Kammer

Details Sonntag, 16. August 2020 00:04

Mit dem FC Irber&Werner Bauelemente Braunau und dem SK Kammer treffen in der ersten Runde der Landesliga West die zwei „Keller-Mannschaften“ der letzten Saison aufeinander. Die Gäste standen im vergangenen Herbst auf dem letzten Tabellenplatz, die Hausherren nur einen Platz davor, beide mit einer einstelligen Summe auf dem Punktekonto. Kammer war in der Transferphase ordentlich aktiv – so musste man zwar vier Spieler ziehen lassen, konnte aber gleich sechs neue verpflichten. Braunau musste sich von fünf Akteuren verabschieden, konnte aber immerhin drei verpflichten. Ob die Neuzugänge in dieser Spielzeit etwas verändern können, oder ob die Zwangspause möglicherweise auch etwas Gutes hatte, zeigt sich heute.

Braunau aktiv, aber ohne Erfolg

Das Spiel startet eher verhalten. Man merkt, dass keiner so richtig weiß, wo man steht. Nach einer guten Viertelstunde geben sich die Hausherren aber einen Ruck. Kapitän Lucian Stolojesco lässt ein paar Gegner stehen und zieht ab, verfehlt das Tor von Michael Mair aber knapp. Kurz darauf die erste richtig gute Möglichkeit für die Grenzländer – von der linken Seite kommt eine Flanke zur Mitte, Stolojesco übernimmt, kann den Ball aber wieder nicht im Tor unterbringen. Dann meldet sich auch Kammer in der Offensive. Philipp Schweigerer muss beim ersten Schuss zeigen was er kann, der Nachschuss zieht knapp am Pfosten vorbei. Auch nach einer Ecke ist der anschließende Kopfball der Gäste gut, aber nicht gut genug. Kurz vor Ende der ersten Hälfte noch mal Stolojesco mit einem Schuss. Er trifft sogar das Netz, jedoch nur das Außennetz.

Auch Kammer bringt den Ball nicht ins Tor

Auch in der zweiten Hälfte ist der Braunauer Kapitän wieder der erste der gefährlich wird, sein Schuss verfehlt das Ziel trotzdem. Kammer ist im Luftkampf scheinbar etwas stärker, beim Kopfball von Kapitän Thomas Zilles fehlt jedoch abermals die Präzision. Dann darf auch Gästetorwart Michael Mair, der den vom Verein abgegangenen Knaze ersetzen soll, beweisen was er kann. Im Strafraum der Gäste wird es sehr chaotisch, da greift der 25-Jährige ein. Kammer versucht es weiter über Standards und hohe Bälle. Die Lufthoheit haben sie, zum Tor reicht es aber nie ganz. Gegen Ende versuchen es beide Teams noch aus der Ferne, wirklich nahe ans Tor kommt aber keiner mehr. So bleibt es bei einer torlosen Punkteteilung.

Wolfgang Bernbacher, Sektionsleiter FC Braunau:

„Das 0:0 geht auf beiden Seiten vollkommen in Ordnung. Einen Sieg hätte keiner verdient. In der ersten Halbzeit war Kammer etwas besser. Wir waren vorne einfach etwas schwach. Zweite Halbzeit war generell nicht mehr so gut, beide Mannschaften hatten zwar Chancen, aber die Torhüter waren zur Stelle. Ein Unentschieden passt wirklich gut, wir sind damit nicht unzufrieden. Der Punkt stärkt das Selbstvertrauen, vor allem in Hinblick auf das Spiel nächste Woche gegen Andorf. Auch in der Vorbereitung, zum Beispiel im Cup gegen Gmunden, waren wir nicht schlecht dabei. Wir wollen auf jeden Fall nicht Kanonenfutter für anderen Mannschaften in dieser Liga sein.“

Die Besten:

FC Braunau: Philipp Schweigerer (Torwart) und Ionut Vacarescu (Stürmer)

SK Kammer: Markus Gruber (Mittelfeld)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?