Hohes Niveau zwischen Ostermiething und Andorf

Details Sonntag, 16. August 2020 00:10

Am Freitag wurde die neue Saison der Landesliga West offiziel eröffnet. An diesem bewölkten Samstag durften nun endlich auch der UFC Stampfl-Bau Ostermiething und der FC SGS Industrial Services Andorf wieder auf den Platz. Die Gäste standen bei Saisonabbruch auf dem dritten Tabellenplatz, die Hausherren etwas dahinter. Bei Ostermiething hat sich in der Transferphase einiges getan. Ganze fünf Spieler verließen den Verein und vier neue Gesichter streifen sich heuer das weiß-rote Trikot über. Beim FCA gab es zwei Neuzugänge und einen Abgang. Wie gut sich die beiden Teams in der Zwangspause vorbereiten konnten, zeigt sich heute.

Torlose erste Halbzeit

Die Gäste aus Andorf dringen schon nach wenigen Minuten in den Sechzehner der Heimischen vor, richtige Gefahr geht jedoch nicht aus. Danach gleicht sich das Spiel ziemlich aus. Es wird viel im Mittelfeld gespielt und richtig nach vorne kommt keiner. Nach einer guten Viertelstunde dringen die Hausherren aber immer weiter vor. Kapitän Franz Liener wird gut zwanzig Meter vor dem Tor gefoult und führt den Freistoß auch gleich selbst aus. Er versucht es mit viel Gefühl und trifft, zu Andorf’s Glück, nur die Latte. Fünf Minuten später gibt Muhamed Subasic nach einem Schiedsrichterball einen Schuss von der Mittellinie ab, der das Tor aber weit verfehlt. Die Heimischen drücken jetzt enorm auf das 1:0, Andorf kommt nicht wirklich raus. Liener hat mit einem Weitschuss und einem Volley aus der Drehung zwei weitere gute Möglichkeiten, beide führen aber nicht zu einem Treffer. Kurz vor dem Pausenpfiff versuchen es die Hausherren noch einmal von der Seite, beide Flanken können aber nicht gut genug verwertet werden.

Andorf kommt zurück

Noch bevor Schiedsrichter Slavomir Schlesinger die zweite Hälfte anpfeift zünden die FCA-Ultras ihre rot-leuchtenden Fackeln und erhellen mit ihren Gesängen die Stampf-Bau Arena. Die Gäste starten sichtlich aggressiver in die zweite Hälfte und spielen mehr nach vorne. Die ersten richtigen Chancen werden aber beide aufgrund einer Abseitsstellung abgepfiffen. Nach weiteren kleineren Möglichkeiten meldet sich auch Ostermiething wieder offensiv, der Schuss von Liener geht aber wieder knapp am Tor vorbei. Nur eine Minute nach dieser Situation wird es dann laut im heimischen Fansektor. Nach einem langen Ball über die Abwehr umkurvt Kapitän Liener Gästetorwart Manuel Oberauer und schiebt zur Führung ein. Die Freude hält aber nicht lange, nur fünf Minuten später gleichen die Gäste aus. Lukas Zikeli schlägt eine perfekte Ecke herein, Philipp Bauer steigt am höchsten und köpft wuchtig ein – bleibt aber danach am Boden liegen. Beim Kopfball ist er mit Verteidiger Jürgen Matscher zusammengeprallt und muss aufgrund einer Platzwunde ausgewechselt werden. Im weiteren Verlauf kommt Andorf noch zu einer weiteren guten Chance, Philipp Holzapfel rutscht aber knapp am Ball vorbei. Auch wenn beide Mannschaften nochmal alles versuchen, bleibt es beim Remis.

Friedrich Glechner, Sektionsleiter FC Andorf:

„Anfangs war es komisch. Man hat nicht gewusst wo man steht, was man beiden Mannschaften angemerkt hat. In der Vorbereitung waren wir solide, bisher die einzigen die St. Martin/M. wirklich gefordert haben. Ostermiething war in der ersten Halbzeit etwas besser unterwegs. Beide Defensiven waren wirklich stark und haben wenig zugelassen. Die zweite Halbzeit war geteilt, zuerst waren wir wieder am Drücker, dann wieder Ostermiething. Das Spiel war schnell und wirklich hochklassig in der Mitte. Unterm Strich ein gerechtes Unentschieden, auch wenn Ostermiething vielleicht etwas besser war. Auch im Blick auf die Bilanz der letzten Spiele gegen Ostermiething sind wir zufrieden mit diesem Ergebnis.“

Die Besten:

UFC Ostermiething: Patrick Peric (Verteidigung) und Franz Liener (Stürmer)

FC Andorf: Stefan Glechner (Verteidigung) und Niclas Friedl (Mittelfeld)

