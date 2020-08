Sieg in Bad Wimsbach macht Union Dorf/P. zum neuen Tabellenführer

Details Samstag, 22. August 2020 00:23

In der zweiten Runde der Landesliga West erwartete die Zuschauer im HF-Stadion des Kurorts eine spannende Partie. Der SK Bad Wimsbach 1933 empfing die Union SGS Dorf an der Pram. Beide Teams konnten in der vergangenen Runde einen Sieg nach Hause bringen. Die Hausherren fegten die Sauwaldveilchen aus Esternberg mit einem 1:5 vom eigenen Platz und setzten sich damit vorübergehend an die Spitze der Liga. Die Gäste konnten gegen Schalchen ebenfalls drei Punkte holen und stehen dem SK somit nur im Torverhältnis nach. Schärding-Trainer Bernhard Straif sieht die Hausherren als Favorit, ob er Recht behält zeigt sich.

Gäste mit der Führung

Die 200 Zuschauer sehen zu Beginn aggressive Hausherren. Den Blitzstart von letzter Woche können die Wimsbacher aber nicht wiederholen. Nach fünf Minuten tasten sich die Heimischen das erste Mal an den Kasten von Alexander Danner heran, Jakob Stockinger kommt an die Flanke aber nicht heran. Nach gut zwanzig Minuten ertönten ein Pfiff und die Stimme des Stadionsprechers – die Gäste gehen mit 0:1 in Führung. Dorf drängt auf das Heimtor, die Abwehr der Heimischen kann die Kugel nicht richtig klären und Lucas Steinmetz feuert einen Schuss los. Zum Bedauern der heimischen Fans kommt Raffael Seyr nicht mehr an den Ball und muss hinter sich greifen. Das Spiel bleibt aber ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Bad Wimsbach. Immer wieder suchen die Heimischen Florian Schöfbenker. Dieser kommt auch zu guten Chancen, jedoch ist keine gut genug. Kurz vor dem Pausenpfiff muss ausgerechnet Schöfbenker auch noch das Spielfeld verlassen – er sieht innerhalb weniger Minuten gelb-rot. Dorf hat noch die Möglichkeit auf das 0:2, die aber ungenutzt bleibt.

Ausgleich will nicht gelingen

In die zweite Hälfte starten die Gäste dann etwas besser und relativ früh gelingt ihnen auch der zweite Treffer. Es geht über außen, ehe eine Flanke zur Mitte kommt. Dorf’s Steinmetz entkommt seinen Aufpassern und kann die Flanke ungestört in Empfang nehmen. Einmal kurz angenommen, dann steht es 2:0. Der SK gibt sich aber noch keineswegs geschlagen. Nur wenige Minuten später kommt ein Wimsbacher im Sechzehner der Gäste zu Fall. Der erfahrene Schiedsrichter Markus Wimmer erkennt das Foul und entscheidet auf Strafstoß. Das ist bei den Hausherren Chefsache. Kapitän Martin Plasser tritt an und lässt Danner keine Chance. Beide Mannschaften wechseln einige Male, um neuen Wind ins Spiel zu bringen. Gästekeeper Danninger muss sich über die verbleibende Spielzeit einige Male auszeichnen. Die Nummer eins der Union hält den Sieg fest. In der letzten Minute vergibt Stefan Weiss noch eine gute Gelegenheit per Kopf. Die Union Dorf ist somit vorerst der neue Tabellenführer der Landesliga West.

Markus Scharinger, Sektionsleiter Union Dorf/P.:

„Bad Wimsbach hat sehr stark begonnen, wir sind nicht wirklich ins Spiel gekommen. Dann haben wir aber das 0:1 gemacht und hatten das Spiel auf unserer Seite. In der zweiten Halbzeit hätten wir die Möglichkeit auf das dritte Tor gehabt, haben aber den Anschlußtreffer bekommen. Gegen Ende hat man eigentlich eher gedacht, dass wir nur zehn Leute sind und nicht Bad Wimsbach. Da hatten wir dann noch etwas Glück. Mit dem Ergebnis sind wir aber auf jeden Fall zufrieden.“

Die Besten:

SK Bad Wimsbach: Kristian Karabet (LM)

Union Dorf/P.: Philipp Gadermayr (ZDM) und Lucas Steinmetz (ST)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?