SV Schalchen holt ersten Dreier in Schwanenstadt

Details Samstag, 22. August 2020 00:27

Am 2. Spieltag der Landesliga West kam es zum Aufeinandertreffen der Teams des SC Schwanenstadt 08 und des SV HAI Schalchen. Nach einer punktelosen ersten Runde warten beide Mannschaften noch auf die ersten Zähler. Knapp waren die Begegnungen der vergangenen Runde auf jeden Fall, fehlte beiden nur ein Treffer zum Punkt. Die gut 150 Zuschauer im AXIANS Stadion konnten aber Spannung erwarten, fallen bei Begegnungen von Schwanenstadt und Schalchen im Durchschnitt über drei Tore. Diese Marke wurde zwar knapp nicht erreicht, auf ihre Kosten kamen die Fans aber bestimmt.

Gäste mit Aufwind

Ohne großes Abtasten geht es gleich rein in die Partie. Beide versuchen das Spiel zu leiten und es entstehen früh viele Zweikämpfe. Die erste Chance haben die Hausherren, Gästekeeper Ivan Avramovic kann einen Rückstand aber verhindern. Dafür klingelt es wenig später im Kasten der Heimischen. Schalchen’s Standard-Spezialist Matthias Aichinger versucht den ruhenden Ball aus gut 25 Metern direkt ins Tor zu befördern. Der Schuss gelingt nicht ganz wie gewollt, zwingt Antonio Tokic aber zur Parade. Beim Abpraller ist Gästestürmer Lukas Berer am schnellsten im Kopf und kann den Ball über die Linie schieben. Die Hai-Jungs bekommen durch den Führungstreffer einen enormen Aufwind und spielen munter weiter auf das Heimtor. Nach einer halben Stunde gelingt Berer dann der zweite Streich. Eigentlich haben die Hausherren eine Offensivaktion laufen und sind schon am Sechzehner der gelb-schwarzen, verlieren im Zweikampf aber den Ball und reklamieren auf Foul. Die Gäste nutzen die Unaufmerksamkeit der Heimischen aus und befördern den Ball sofort in die Spitze. Berer bleibt vor Tokic eiskalt und kann zum zweiten Mal netzen. Schwanenstadt wird nach dem zweiten Gegentreffer deutlich aktiver und versucht den Anschlusstreffer zu machen, kommt aber zu keinen nennenswerten Chancen.

Kein Durchkommen für die Hausherren

Noch während der Pause zückt Schiedsrichter Ahmed Causevic die rote Karte. Vom Platz muss aber niemand, denn den Karton sieht Hans-Peter Gasser, Sportlicher Leiter des Sportclubs. Er hatte sich bei Causevic während der Pause ausgiebig beschwert und deshalb die Karte gesehen. Die Hausherren lassen sich davon aber nicht beeinflussen und reißen in der zweiten Halbzeit die Kontrolle über das Spiel an sich. Das einzige Problem, die Hintermannschaft der Gäste steht zu gut. Für die Offensivabteilung des Sportclubs gibt es selten ein Durchkommen und wenn, ist bei Schlussmann Avramovic Endstation. Die Dimitrov-Elf lässt nichts mehr anbrennen und hat gegen Ende der Partie durch einen Konter sogar noch die Möglichkeit auf das 0:3, die Berer aber nicht mehr nutzen kann. Somit fährt der SV Schalchen den ersten Dreier nach Hause.

Robertus Van Gils, Obmann SV Schalchen:

„Es war von Anfang an schwer. Wir haben leider aus verschiedenen Gründen auf einige Spieler verzichten müssen. Die Jungs haben sich aber von Beginn an dagegengestemmt und gekämpft. Die Führung hat uns gutgetan, das hat man gemerkt. Wir haben ordentlich Selbstvertrauen bekommen und eine gute Phase gehabt. Schwanenstadt hat nach dem 2:0 natürlich versucht Korrektur zu betreiben, hatte aber keine gefährlichen Aktionen. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Schwanenstadt ein leichtes Übergewicht, aber wenig Chancen. Wir haben abgeliefert und die Partie trocken runter gespielt. Am Ende ein hochverdienter Sieg.“

Die Besten:

SV Schalchen: Ivan Avramovic (TW), Ioan Nadaban (IV) und Lukas Berer (ST)

