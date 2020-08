Union Peuerbach mit nächstem Dreier gegen Ostermiething

Details Samstag, 22. August 2020 19:40

In der Sparkassen Arena begrüßte die Union Peuerbach den UFC Stampfl-Bau Ostermiething zur zweiten Runde der Landesliga West. Für die Hausherren stehen die Zeichen gut, konnten diese in der ersten Runde der neuen Saison zur Überraschung vieler einen Sieg in Schwanenstadt holen. Die Gäste aus dem Bezirk Braunau ergatterten in einer intensiven Partie gegen Andorf einen Punkt. Peuerbach bleibt auch in dieser Partie gegen Titelaspirant Ostermiething in der Siegerspur und kann den 2:1 Vorsprung über die Zeit bringen.

Peuerbach mit der Kontrolle

Die Hausherren haben nach dem Sieg eine breite Brust, was sich von Beginn an deutlich macht. Gleich nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Asim Basic übernimmt die Elf von Trainer Krisztian Beregszaszi die Kontrolle über das Spiel. Der Ball läuft gut durch die eigenen Reihen und Ostermiething läuft über weite Teile nur mit. Torchancen ergeben sich aber nicht wirklich. Nach nicht ganz zwanzig Minuten macht sich das geduldige Spiel der Gastgeber dann bezahlt. Bei einem ruhenden Ball aus gut zwanzig Metern zeigt Peuerbach’s Peter Jaska seine Erfahrung. Gekonnt schaut er den Gästetorhüter Sebastian Holzner aus und verwandelt den Freistoß mit einem Schuss ins kurze Eck direkt. Die Mannen aus der „Stadt der Sterne“ lassen aber nicht nach und drängen auf den zweiten Treffer. Keine fünf Minuten später gelingt dieser auch. Nach einem Eckball bringen die Gäste den Ball nicht richtig raus, Stefan Kornfelder holt sich die Kugel, täuscht einen Schuss an und zwei Verteidiger des UFC springen ins Nichts. Mit aller Ruhe schiebt die Nummer Elf der Heimischen dann zum 2:0 ein. Bis zum Ende der ersten Hälfte behält die Union weiterhin die Überhand, Tore fallen aber keine mehr.

Sieg über die Zeit gebracht

Nach Wiederanpfiff schalten die Gastgeber dann einen Gang zurück und lassen Ostermiething mehr Platz. Das Spiel verliert etwas an Fahrt, da Peuerbach hinten sicher steht und die Gäste keinen wirklichen Plan entwickeln können, um die gegnerische Abwehr zu durchbrechen. So sehen die Zuschauer eine Zeit lang eine eher langweilige Partie. Nach fast siebzig Minuten ändert sich das aber schlagartig. Wie in der letzten Woche gelingt dem UFC aus dem Nichts ein Treffer. Ein Freistoß aus größerer Distanz wird vom Gäste-Sechser Muhamed Subasic direkt auf den Bräuer-Kasten geschlagen. Der Ball schlägt vor dem Heimtor noch einmal auf und wird durch den nassen Untergrund viel schwerer zu parieren – zu schwer für Bräuer, der nun hinter sich greifen muss. Die Gäste sind gerade wieder voll im Spiel angekommen, da bekommen sie fast den nächsten Gegentreffer. Jan Schrank bekommt die Möglichkeit zu netzen, zeigt im direkten Duell mit Holzner aber Nerven und schiebt die Kugel am Tor vorbei. Zehn Minuten dann aber die wohl beste Möglichkeit für Peuerbach – es gibt Elfmeter. Kornfelder tritt an um seinen zweiten Treffer zu machen, Holzner ahnt die Ecke aber und hält seine Mannschaft weiter am Leben. Kurz vor Ende hat Schrank noch mal die Chance, genau wie die vorherige kann er diese aber auch nicht mehr nutzen.

Markus Mayr, Sportlicher Leiter Union Peuerbach:

„Grundsätzlich haben wir hinten nichts anbrennen lassen, hätten den Sack aber früher zu machen müssen. Ostermiething hat in der zweiten Halbzeit das Spiel kontrolliert, aber ist zu keinen nennenswerten Chancen gekommen. Nach dem Anschlusstreffer haben wir natürlich befürchtet, dass es wieder eng wird. Hätten auch durch einen Elfmeter und zwei weiteren Chancen die Möglichkeit auf das dritte Tor gehabt. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, nachdem der Gegner eigentlich weit vorne eingeschätz wird, in meinen Augen auch ein Titelkandidat ist. Nach zwei Runden sechs Punkte, damit sind wir natürlich hoch zufrieden.“

Die Besten:

Union Peuerbach: Peter Bodo (IV), Roland Hellmair (IV) und Stefan Kornfelder (ST)

UFC Ostermiething: Sebastian Holzner (TW) und Franz Liener (ST)

