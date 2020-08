FC Andorf fegt Braunau mit 6:0 vom Platz

Details Samstag, 22. August 2020 20:38

Am 2. Spieltag der Landesliga West hatte der FC SGS Industrial Services Andorf das Heimrecht. Der Gegner hieß FC Irber&Werner Bauelemente Braunau, den in der DAXL-Arena ein schweres Spiel erwartete. In der ersten Runde gab es für beide Mannschaften eine Punkteteilung, somit sind beide umso heißer auf den ersten Dreier. Im Spielverlauf wurde aber deutlich, dass Andorf am heutigen Tage die bessere Mannschaft war. Braunau musste nach einer deutlichen Niederlage erneut ohne Punkte im Gepäck die lange Heimreise antreten.

Chancen bleiben ungenutzt

Die Hausherren zögern nicht lange und spielen sofort in Richtung Bernbacher-Kasten. Früh ergeben sich die ersten guten Möglichkeiten für den FCA. Das erste Tor fällt allerdings erst nach einer Viertelstunde. Daniel Vesely tankt sich auf der Seite durch und bringt einen Stangler auf Philipp Holzapfel, der nur noch danke sagen muss. Braunau sieht selten den Ball und steht nur in der eigenen Hälfte. Andorf kreiert eine Chance nach der anderen, die immer wieder scheitern. Mal ist es der Abschluss der nicht gut genug ist, dann passt der entscheidende Pass nicht ganz oder Braunau Schlussmann Stefan Bernbacher hält die Kugel fest. Da Braunau nicht mit dem Tempo der Andorfer mitkommt bleiben die vielen ungenutzten Möglichkeiten aber gänzlich unbestraft. Kurz vor der Pause vergeben die Heimischen sogar noch einen Elfmeter.

Andorf gelingt der Durchbruch

Erst nach dem Seitenwechsel schaffen es die Gastgeber ihre Chancen zu verwerten. Das dauert aber gut zwanzig Minuten, bis dahin weiter kein offensives Lebenszeichen von den Gästen. In der 65. Spielminute starten die Hausherren einen Spielzug, der in einem Querpass von Holzapfel endet. Abnehmer dieser Vorlage ist der vorherige Assistgeber Vesely. Nur wenige Sekunden später muss Bernbacher erneut hinter sich greifen. Diesesmal darf sich auch ein anderer am Treffer beteiligen. Der eingewechselte Thomas Kickinger gibt den Ball vor dem Gästetor auf Vesely ab, der seinen zweiten Treffer macht. Und es geht munter weiter. Bernbacher kann einen Schuss von Petr Simonovsky nur abprallen lassen, worauf offensiv-Akteur Jakob Manetsgruber am schnellsten beim Ball ist und eiskalt abstaubt. Das fünfte Tor darf dann wieder Vesely machen, sein dritter Treffer in diesem Spiel. Kurz vor Ende der Partie fährt Pettenbach noch einen schnellen Konter gegen die bereits müden Braunauer, den Kickinger ohne mit der Wimper zu zucken verwertet. Am Ende steht ein 6:0 für Andorf gegen einen chancenlosen FC Braunau.

Friedrich Glechner, Sektionsleiter Andorf:

„Es war von Anfang an eine Partie auf schiefer Ebene. Ab der ersten Minute ein Spiel auf ein Tor. In der ersten Halbzeit haben wir aber viele Chancen liegen lassen, ein 1:0 war eindeutig zu wenig. In der zweiten Hälfte haben wir das nachgeholt, was wir in der ersten Halbzeit liegen lassen haben. Braunau war einfach überfordert, was wir ausgenutzt haben. 6:0 ist zwar hoch, aber das Ergebnis geht in der Höhe in Ordnung. Der Punkt in Ostermiething war für den Kopf und die Moral wichtig. Wir haben gewusst, wenn wir mit Hinten nichts zu tun haben wollen, ist Braunau ein Pflichtsieg. Bisher sind wir sehr zufrieden, jetzt müssen wir schauen wie es weiter geht. Wenn wir nicht konsequent bleiben, kann man auch solche Spiele verlieren.“

Die Besten:

FC Andorf: Jacob Manetsgruber (ZOM) und Daniel Vesely (LM)

