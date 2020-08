SC Schwanenstadt bringt Punkt gegen Bad Wimsbach über die Zeit

Details Samstag, 29. August 2020 11:22

Am Freitagabend empfing der SC Schwanenstadt 08 den SK Bad Wimsbach 1933 im heimischen AXIANS Stadion. Die knapp 200 Zuschauer erwarteten einiges vom Spiel, mit Sicherheit aber nicht das, was sie bekamen. Für die Gäste aus dem schönen Kurort ging die neue Landesliga West Saison mit einem 1:5 Kantersieg im Sauwald los. Auch wenn man sich in Runde zwei Dorf geschlagen geben musste, ein durchweg solider Start. Der Sporclub aus Schwanenstadt wartete noch vergeblich auf einen Punktgewinn. Trotz Unterzahl sollte es heute aber soweit sein und der erste Zähler landete auf dem Konto.

Chancenarme erste Halbzeit

Der Anfang gestaltete sich für beide Kontrahenten schwierig. Man ging nur zögerlich und mit Vorsicht vor, wollte man einen frühen Rückstand vermeiden. Schwanenstadt positionierte sich also von Beginn an sehr tief, da die Gäste in den ersten beiden Runden immer früh einen Treffer erzielen konnten. Diesmal gelang den Wimsbachern das aber eben nicht. Die blau-weißen Gastgeber standen kompakt und ließen kaum eine Möglichkeit entstehen. So rollte der Ball durch die Reihen der Gäste, ohne wirklich in die Nähe des Tokic-Kastens zu kommen. Mit Fortdauer der Partie können auch die Heimischen aus den wenigen Kontern die sich ergeben nichts brauchbares schöpfen. Es dauert sehr lange bis jemand in die Gefahrenzone vordringt. Kurz vor der Pause gelang es dem SK nach einem Standard noch vor dem Heimtor aufzutauchen, unterbringen konnte man den Ball jedoch nicht.

Schwanenstadt bringt Unentschieden in Unterzahl über die Zeit

Auch wenn die Hausherren in Hälfte zwei nichts an ihrem Spielverhalten änderten, drangen die Gäste immer öfter in die gefährliche Zone ein. Bad Wimsbach übernahm in weiterer Folge das Zepter und erarbeitete sich gute Möglichkeiten. Bei Entstehung einer dieser Gelegenheiten in der 75. Minute sah Stefan Trauner dann nur noch eine Möglichkeit um den Gegentreffer zu vermeiden und zog die Notbremse – die Folge war ein Platzverweis für den Schwanenstädter. Die ohnehin schon dominierende Plasser-Elf in den letzten 15 Minuten also auch noch in Überzahl. Es ergaben sich noch eindeutigere Chancen zur Führung, die man allesamt liegen ließ. In den entscheidenden Momenten fehlte einfach die letzte Konsequenz auf Seiten der Gäste. Der SC warf sich zudem mit allem was er zu bieten hatte dagegen, so konnte man einige Gelegenheiten der Gäste in letzter Sekunde noch von der Linie kratzen. Am Ende steht ein torloses Remis, dass der Chokchev-Elf den ersten Punkt der Saison erntet.

Thomas Plasser, Trainer SK Bad Wimsbach:

“In der ersten Halbzeit war es ein bescheidenes Niveau. In der zweiten Halbzeit sind wir aggressiver geworden. Ab der roten Karte war es dann ein Spiel auf ein Tor, wir waren aber einfach nicht zwingend genug. Wir haben aus der Überlegenheit einfach zu wenig gemacht. 55 Minuten lang haben wir es nicht geschafft unsere Vorsätze umzusetzen. Wir waren sicher näher am Sieg dran, das Unentschieden ist aufgrund unserer Ineffizienz aber nicht ganz unverdient. Über 90 Minuten gesehen war es einfach nicht das, was wir uns erhofft haben.“

Die Besten:

SC Schwanenstadt: Boris Bisercic (ST)

SK Bad Wimsbach: Stefan Weiss (IV) und Alexander Moser (LV)

