SK Schärding bringt Dorf/P. aus der Erfolgsspur [Video]

In der dritten Runde der Landesliga West traf die Union SGS Dorf an der Pram im heimischen Stadion auf Herbstmeister SK Waizenauer Schärding. Die Gäste konnten nach einem verpatzten Start in der vergangenen Woche einen Sieg gegen die Sauwaldveilchen erringen. Der Gastgeber legte einen Traumstart hin und gewann beide bisherigen Spiele. Die Schärdinger setzten in dieser Partie dem Erfolgslauf der Dorfer aber ein Ende und holten einen souveränen Sieg.

Schärding hat die Kontrolle

Die in hellgrau gekleideten Gäste starteten aggressiv in die Partie und kamen früh in die Gefahrenzone des Kontrahenten, diese Versuche wusste Alexander Danner aber gekonnt zu entschärfen. Nach dreizehn Minuten schlug die Kugel dann doch im Heimkasten ein, wenn auch etwas kurios. Die Schärdinger kamen in den Strafraum, dann herrscht Chaos. Der Ball sprang von Mann zu Mann, Dorf konnte zwei Mal nicht richtig klären. Beim letzten Klärungsversuch der Gastgeber sprang Marko Radojicic dazwischen und der Ball flog über Danner hinweg in den Kasten. Anschließend wurden auch die Hausherren nach vorne aktiv und erspielten sich Möglichkeiten. Die Oberhand hatte jedoch weiter der Gast, was nach einer guten halben Stunde zum zweiten Treffer führte. Dorf war nach einem Konterversuch der Schärdinger unorganisiert und beschwerte sich über eine Entscheidung von Schiedsrichter Robert Platzer. Der SK nutzte das eiskalt aus und brachte den Ball auf den Elferpunkt, wo Fabian Grubeck schon auf das Leder wartete. Für den Schärdinger Offensivakteur stellte der Treffer keine Herausforderung mehr da. In weiterer Folge verlor das Spiel etwas an Fahrt. Schärding konzentrierte sich auf die Defensivarbeit und Dorf wurde wenn, dann meistens über ruhende Bälle gefährlich.

Tor SK Schärding 13

Dorf mit dem Anschluss, Schärding legt nach

Auch der zweite Durchgang war zu Beginn von langen und hohen Bällen, sowie von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld und Fehlpässen geprägt. Nach zwanzig Minuten konnte Dorf nach einem Standard effektiv werden und den Anschlusstreffer erzielen. Die Kugel wurde von rechts außerhalb des Strafraums reingetreten, dann entsteht abermals Chaos, welches Agron Daka ausnutzen konnte und einköpfte. Schärding war vom Gegentreffer aber wenig beeindruckt und wurde wieder aktiver. In der Schlussphase machte sich das durch einen Doppelschlag in Person von Christoph Mandl bezahlt. Beim 1:3 bekam die Dorfer Hintermannschaft die Kugel wieder nicht aus der Gefahrenzone. Schärding’s Offensiv-Kapazunder behielten den Überblick und kombinierten die Kugel flüssig durch die Abwehr, ehe Mandl vollstreckte. Beim zweiten Treffer von Mandl umspielten die Gäste einmal den lustlos wirkenden Defensivverbund der Heimischen. Am Ende landete das Leder am zweiten Pfosten, wo Mandl mutterseelenalleine abschließen konnte.

Bernhard Straif, Trainer SK Schärding:

“Wir haben gut begonnen, waren aggressiver und haben mehr zweite Bälle gewonnen. In der Offensive waren wir stärker und haben verdient nach einer halben Stunde geführt. Nach dem 0:2 haben wir etwas nachgelassen, hatten aber noch die Chance auf das dritte Tor. Dorf machte in der zweiten Hälfte den Anschluss, danach wurde es eine etwas nervöse Partie. In Summe war es ein verdienter Sieg, wenn auch vielleicht etwas zu hoch.“

Die Besten:

SK Schärding: Christoph Mandl (ST) und Marko Peric (ZOM)

