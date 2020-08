Union Esternberg gegen Sattledt mit dem ersten Dreier

Details Samstag, 29. August 2020 21:45

Die Union Handy Shop Esternberg lud im Zuge der dritten Landesliga West Runde den ATSV Bamminger Sattledt zum Kräftemessen in den Sauwald. Der Start verlief für beide Teams nicht sonderlich gut. Esternberg verpatzte die ersten Runden und stand somit bei null Zählern. Ein bisschen besser erwischten es die Gäste, wenn auch nur um einen Punkt. Die Sauwaldveilchen waren also heiß auf den ersten Sieg und ließen den Frust der vergangenen zwei Wochen vollkommen an den Gästen aus.

Hausherren am Drücker

Zu Beginn war jedoch auf beiden Seiten nicht sonderlich viel zu sehen. Die fast 200 Zuschauer im Heinz Ertl-Stadion sahen aber wie die Gastgeber langsam an Fahrt aufnahmen und in Richtung Patrick Füreder spielten. Der erste Warnschuss kam von Nicolas Husensky, die Gäste kamen aber ohne Gegentor davon. Dann ging es über die linke Seite, die Flanke konnte Sebastian Zauner nicht verwerten. Es ging weiter auf das Gästetor. Doch auch Roland Krivec und Mario Fuchs konnten die Kugel nicht im Füreder-Kasten unterbringen. Von Sattledt war im ersten Durchgang offensiv nichts zu sehen, zu sehr drückten die Hausherren. Zählbares war aus der Überlegenheit für die Heimischen jedoch nichts zu schöpfen, so schickte Schiedsrichter Lino Heiduck die Teams mit einem 0:0 in die Kabinen.

Esternberg gelingt der Durchbruch

Die erste Szene nach dem Seitenwechsel gehörte dem Gast, ein Tor schaute dabei aber nichts heraus. Wenig später besorgte Daniel Aigner den schon zu erwartenden Führungstreffer der Esternberger. Nicolas Husensky dribbelte sich auf der rechten Seite durch die Abwehr und gab ab auf Aigner. Dieser verwertete per Kopf. Mit der ersehnten Befreiung für die Heimischen ging es dann richtig los. Es ergab sich eine Chance nach der anderen und die Gäste wussten sich nicht mehr wirklich zu helfen. Das 2:0 machte Roland Krivec nach einem Eckball von Fuchs. Nach gut 70 Minuten war Fuchs wieder mit vorne dabei und wurde im Sechzehner zu Fall gebracht – Schiedsrichter Heiduck entschied auf Strafstoß. Fuchs trotzte dem Sprichwort „Der gefoulte sollte nie selbst schießen“ und machte seinen Treffer vom Punkt. Nachdem die Hausherren zahlreiche Möglichkeiten liegen ließen hatte der eingewechselte Michael Fuchs das letzte Wort. Krivec verlängerte einen langen Ball und gab somit den perfekten Schnittball ab. Fuchs lief in die Tiefe und schob die Kugel an Füreder vorbei ins Tor.

Norbert Beham, Sportlicher Leiter Union Esternberg:

„Der Sieg war mehr als verdient. Schon in der ersten Hälfte waren wir die spielbestimmende Mannschaft, konnten aber leider kein Tor erzielen. Nach dem 1:0 hat sich ein Knoten gelöst und es ergab sich wirklich Chancen über Chancen. Ab der 60. Minute war keine wirkliche Gegenwehr von Sattledt mehr vorhanden. Es hat gedauert, dann war die Leistung überragend. Nach den zwei Niederlagen fehlte der Mannschaft natürlich ein wenig das Selbstvertrauen. In Zukunft stehen uns noch viele schwere Partien bevor, weshalb die drei Punkte heute umso wichtiger waren. Wir werden sehen wie wir uns in den nächsten 14 Tagen präsentieren können.“

Die Besten:

Union Esternberg: Nicolas Husensky (ZDM) und Daniel Aigner (ZOM)

