SV Schalchen dreht das Derby gegen Braunau

Details Freitag, 04. September 2020 22:27

In der vierten Runde der Landesliga West hieß es Derby-Time! Der SV HAI Schalchen empfing zum ersten Heimspiel in dieser Saison den langzeit-Rivalen FC Irber&Werner Baulelemente Braunau. Die Gastgeber konnten vor zwei Runden in Schwanenstadt den ersten Dreier anschreiben, bei Braunau wartet man noch vergeblich auf einen Sieg. Im Derby legte Braunau in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg, ehe Schalchen in der zweiten Halbzeit das Spiel drehte.

Braunau hat die Kontrolle

Den ersten Annäherungsversuch starteten die Heimischen. Bleron Mehmeti schlug einen langen Ball aus der Mitte direkt in den Lauf von Christoph Friedl, dieser setzte den Ball knapp am langen Pfosten vorbei. Der Gast war jedoch nicht zu unterschätzen – die Grenzländer ließen das Spielgerät gut durch die eigenen Reihen zirkulieren und suchten oftmals den Ball in die Tiefe. Nach nicht ganz zwanzig Minuten brannte es in der heimischen Gefahrenzone, ehe Schiedsrichter Rudolf Hofinger auf Stürmerfoul entschied. Wenig später gab Matthias Aichinger nach einem Freistoß die Kugel von halbrechts herein – der Ball flog leicht abgefälscht an Freund und Fein vorbei. Beim anschließenden Eckball und Kopfball von Stümer Lukas Berer fehlte dann ebenfalls nicht viel. Gleich darauf ließ Aichinger das Aluminium nach einem Ballgewinn ertönen. Im direkten Gegenzug stand es plötzlich 0:1. Die Gäste schalteten blitzschnell um, spielten auf rechts raus und anschließend zur Mitte. Der Stangler war perfekt zwischen die Abwehr gesetzt, wodurch Lucian Stolojescu leichtes Spiel hatte und nur noch cool bleiben musste. Schalchen wurde nach dem Gegentreffer wieder wacher und war bemüht und wurde vermehrt über Standards gefährlich. Die Gäste ließen den Ball gut laufen und drangen durch Kombinationen nach vorne durch – in der 40. Minute bewiesen diese aber, dass auch sie mit Standards punkten können. Ein Eckball wurde zur Mitte geschlagen, dort wirkte die heimische Abwehr zu passiv, was Innenverteidiger Robert Paischer ohne zu zögern bestrafte. Sekunden vor der Pause fuhr der FC noch einen Konter, der durch Abwehr und Torwart Ivan Avramovic im letzten Moment unterbunden wurde.

Schalchen dreht die Partie

Die Gastgeber kamen sichtlich aggressiv aus der Kabine und setzten das sogleich im Spiel ein. Nach wenigen Minute fehlten Friedl nur Millimeter um den Ball an Stefan Bernbacher vorbeizuspitzeln. In Minute 50 gelang schließlich der Anschlusstreffer. Die Heimischen schlugen einen Eckball rein, den Kopfball von Stefan Köhler konnte man noch entschärfen, der Nachschuss von Berer zappelte schließlich im Netz. Sieben Minuten später kochte die HAI-Arena – der Ausgleich war gefallen! Bernbacher leistete sich einen folgenschweren Fehler. Der FC-Keeper scheiterte an einem Klärungsversuch, worauf die Kugel bei Aichinger landete. Dieser verzögerte kurz und legte quer auf Berer, der zum zweiten Mal in die Maschen traf. Drei Minuten danach hatte Berer das Dritte am Fuß scheiterte aber an Bernbacher. Die Gastgeber hatten schon nach dem ersten Treffer Blut geleckt und drückten die Braunauer in die eigene Hälfte. Mit Fortdauer des Spiels stellten sich die Gäste besser auf das Pressing ein und konnten wieder mehr Sicherheit finden, Spielanteile hatten die Hausherren aber mehr. Durch eine Friedl-Nagy Kombination kam gelb-schwarz der Führung erneut extrem nahe. Nach einem Eckball brannte es abermals lichterloh im Gästestrafraum, irgendwie konnte der Gast das hektisches Gestochere dennoch lösen. Nur drei Minuten steht Schalchen Kopf – der eingewechselte Gabor Nagy stellte nach einer tollen Vorarbeit von Friedl auf 3:2. In der Nachspielzeit setzte Stolojescu noch einen Freistoß aus unter 20 Metern am Tor vorbei, im Gegenzug traf Berer noch das Außennetz, ehe Schiedsrichter Hofinger das Derby beendete.

Ivan Dimitrov, Trainer SV Schalchen:

„Über 90 Minuten war es ein verdienter Sieg, auch wenn der Spielverlauf weniger optimal für uns war. In der ersten Halbzeit haben wir versucht offensiv zu spielen, nach einer 100% Chance haben wir aber aus einem Konter das 0:1 bekommen. Auch das zweite Tor aus einem Standard dürfen wir eigentlich nicht bekommen. Braunau ist eine junge und gute Mannschaft, die vor allem aus Kontern gefährlich wird. In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und dominiert. Infolgedessen haben wir drei wunderschöne Tore gemacht.“

Die Besten:

SV Schalchen: Stefan Köhler (RV) und Lukas Berer (ST)

FC Braunau: Sebastian Zehr (IV) und Lucian Stolojescu (ST)

