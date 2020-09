SK Schärding reicht ein Treffer gegen Schwanenstadt

Details Freitag, 04. September 2020 23:03

Der SK Waizenauer Schärding begrüßte im Zuge der vierten Runde der Landesliga West den Kontrahenten des SC Schwanenstadt 08 in der Baunti Arena. Rund 200 Fans waren angereist um die Partie der Landesligisten zu verfolgen. Der Herbstmeister hatte sich nach Anfangsschwierigkeiten zurückgekämpft und zuletzt zwei Siege eingefahren. Die Gäste aus Schwanenstadt konnten im Kampf gegen Bad Wimsbach einen Punkt holen. An diesem schönen Spätsommerabend war für den Sportclub, wenn auch nur knapp, aber nichts zu holen.

Schwanenstadt kompakt

Die Heimischen hielten von Beginn an das Zepter in der Hand. Der Ball lief flüssig durch die organisierte Startelf, nach vorne gelang zunächst aber eher wenig. Die Schwanenstädter zeigten, wie auch in der vergangenen Runde, eine starke Abwehrleistung. Schaffte der SK doch den Durchbruch, war „Spieler der Runde“ Antonio Tokic aber zur Stelle. Auf der anderen Seite konnte sich Andreas Michl nach gut gespielten Kontern des Sportclubs ebenfalls mehrfach auszeichnen. In Summe hatten die Heimischen mehr Spielanteile, konnten diese aber nicht in Zählbares ummünzen. So scheiterten beispielsweise Marko Radojicic, Florian Spitzer und Laszlo Safar an ihren Möglichkeiten. Boris Bisercic tat es ihnen auf der anderen Seite gleich und setzte die Kugel bei einem Schuss knapp über das Tor. So schickte Schiedsrichter Christian Kuntner die Mannschaften mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen.

Ein Treffer reicht

Die ersten Chancen nach dem Seitenwechsel fanden auf Seiten der Gäste statt. Abermals wusste sich Michl auszuzeichnen und einen Rückstand zu verhindern. Wenig später gelang dem SK durch einen Freistoß die Führung. Da der Gast die spielerischen Versuche zu unterbinden wusste, nahm Safar Maß und versenkte die Kugel in den Maschen. Die Partie lief trotz des Treffers weiter wie zuvor und war offen. Schärding konnte zwar erneut mehr Spielanteile vorweisen, lief aber immer wieder in gefährliche Konter. Einer davon in den letzten zehn Minuten, doch auch Moritz Adlgasser scheiterte am starken SK-Rückhalt Michl. Ab der 83. Minute mussten die Gäste dann auch noch in Unterzahl weitermachen. Brian Crstin sah nach einem Foul die rote Karte und musste frühzeitig unter die Dusche. Mit dem Rückstand und der nummerischen Unterlegenheit im Nacken fand der SC nicht mehr zurück ins Spiel und konnte nach vorne nicht mehr effektiv werden. So blieb es beim 1:0 und dem Dreier für die Hausherren.

Bernhard Straif, Trainer SK Schärding:

“Es war von Beginn an ein zerfahrenes Spiel. Schwanenstadt ist hinten kompakt gestanden, weshalb wir nie richtig durchgekommen sind. Durch Konter waren sie immer gefährlich, unser Tormann konnte einen Rückstand aber verhindern. In der zweiten Halbzeit haben wir das 1:0 gemacht und konnten das über die Zeit bringen. In der Schlussphase hatten wir natürlich noch Chancen, weil Schwanenstadt aufgemacht hat. In Summe war es ein glücklicher Sieg, der eben passiert, wenn man knapp vorne ist. Wir hatten zwar mehr Spielanteile, die natürlich nichts bringen, wenn man keine Tore macht.“

Die Besten:

SK Schärding: Andreas Michl (TW) und David Svalina (ZDM)

SC Schwanenstadt: Boris Bisercic (ST)

