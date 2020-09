Auch Esternberg scheitert an der Union Pettenbach

Details Samstag, 05. September 2020 21:08

Der Ligaprimus Union Sparkasse Pettenbach lud in der vierten Runde der Landesliga West die Union Handy Shop Esternberg in die ROBEX Arena. Rund 200 Zuschauer erwarteten ein heißes Match – und sie behielten Recht. Nach dem Erfolg von letzter Woche wollten die Sauwaldveilchen erneut Punkte anschreiben, was in Pettenbach aber mehr als schwierig ist. Und genau das, wenn auch nur knapp, bekam die Paminger-Elf zu spüren.

"Sommerkick"

An diesem sehr heißen Spätsommerabend verlief der Start eher mäßig. Keine wollte von Beginn an All-Out gehen und musterte erst die Taktik des Kontrahenten. Der Ball zirkulierte auf beiden Seiten gut durch die eigenen Reihen, lange Bälle oder Laufwege waren nur selten vorhanden. Ebenso sah es mit Tormöglichkeiten aus. Im Prinzip erspielte sich keines der beiden Teams eine ernstzunehmende Chance, ganz zur Enttäuschung der Zuschauer. Schiedsrichter Erhard Fuchs Eisner beendete schließlich nach 45 Minuten die bisher lustlose Darbietung beider Mannschaften und pfiff zur Pause.

Geniestreich von Galvao Leal bringt den Sieg

Im zweiten Durchgang kühlte es ein wenig ab und die Hausherren konnten sich sogleich akklimatisieren. Es dauerte nicht lange, dann fiel der erste Treffer der Partie. Fabian Riegler war in der 52. Minute zur Stelle und traf zum ersten Mal ins Schwarze. Die Gäste wurden dadurch wieder wach und stellten nur kurze Zeit darauf den Ausgleich her. Defensiv-Akteur Nicolas Husensky realisierte einen Fehler im Defensivverbund der Heimischen und traf zum 1:1. Pettenbach wirkte nach dem Ausgleich leicht verunsichert und leistete sich in der 61. Minute gleich noch einen Patzer. Dieses Mal war Radek Szmek zur Stelle und nutzte den Fehler ebenso eiskalt aus wie sein Kollege nur wenige Minuten zuvor. Mit dem Ausschluss von Lukas Hartinger durch die zweite gelbe Karte schwächten sich die Sauwaldveilchen selbst und fanden sich plötzlich in der nummerischen Unterzahl vor. Den aus der Ampelkarte resultierenden Freistoß nutzte Freistoßspezialist Ulrich Keck sogleich gekonnt aus. Der Abwehrmann der Pettenbacher nahm Maß und versenkte die Kugel im Kasten von Michael Veroner. Die Hausherren wurden zunehmend stärker und Esternberg musste alles geben um den Rückstand zu verhindern. Erst eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit gelang offensiv-Genie Vinicius Galvao Leal ein Meisterstreich. Aus der Ferne sieht der Brasilianer, dass Veroner zu weit vor seinem Kasten stand und beschloss diesen zu überlisten. Mit einem perfekt platzierten Heber überwand er den Gästekeeper und traf in die Maschen.

Rainer Kührer, Trainer Union Pettenbach:

„Die erste Hälfte war ein klassischer Sommerkick, es hat sich nicht wirklich viel getan. Nach dem 1:0 war ich mir dem Sieg eigentlich sicher, haben dann aber zwei Fehler gemacht und waren im Rückstand. Die Mannschaft hat anschließend toll zusammengehalten und konnte zurückkommen. Es war sicher kein gutes Spiel, aber die drei Punkte nehmen wir gerne mit. Gegen einen sehr guten Gegner haben wir ein 1:2 aufgeholt, was die unglaubliche Moral der Mannschaft bewiesen hat. Beste Spieler will ich heute wirklich keine nennen, beziehungsweise war der „beste Spieler“ die MANNSCHAFT!“

Die Besten:

Union Pettenbach: „Die MANNSCHAFT“

Union Esternberg: Nicolas Husensky (ZDM)

