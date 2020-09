SK Schärding kämpft sich in Unterzahl zum Sieg in Ostermiething

Details Freitag, 11. September 2020 21:48

Viele Tore haben die Mannen des SK Waizenauer Schärding in dieser Saison noch nicht geschossen, für neun Punkte aus den bisherigen vier Runden hat es jedoch gereicht. Auch beim UFC Stampfl-Bau Ostermiething hält sich das Torverhältnis die Waage. Bei den Punkten konnte man es den Kontrahenten aus Schärding bisher noch nicht gleichtun. Auch in der fünften Runde der Landesliga West reicht dem Gast ein Treffer um die Partie zu entscheiden, und das sogar in Unterzahl.

Früh mit einem Mann weniger

Direkt nach dem Anpfiff fand erst ein Abtasten statt. Gastgeber Ostermiething wusste die Hintermannschaft des SK nach nicht einmal zehn Minuten mit einem hohen Ball zu überraschen, ein Tor konnte man aber nicht erzielen. Das lag aber nur an Marcel Lenzbauer, denn dieser zog nach neun Minuten die Notbremse. Dafür sah der Abwehrmann von Schiedsrichter Benedikt Ljubas prompt die rote Karte. Den daraus resultierenden Freistoß setzten die Heimischen ans Aluminium. Der Gast fand sich nun also für die restlichen 80 Minuten in nummerische Unterzahl vor und stand damit vor einer mehr als harten Aufgabe. In Hälfte eins schlugen die Gastgeber jedoch keinen Profit aus der Überzahl. Das vermeintliche Erfolgsrezept basierte weiter auf langen Bällen, worauf sich der Gast inzwischen eingestellt hatte. Ohne weitere Hochkaräter ging es in die Kabinen.

Safar behält die Nerven

Nach dem Seitenwechsel waren lange Bälle erneut das Konzept der Berg-Elf. SK-Trainer Straif hatte seinen Jungs in der Halbzeit aber perfekt darauf eingestimmt. Immer wieder zerschlug der Schärdinger Defensivverbund die Angriffsversuche der Hausherren. Nach einer guten Stunde drückte dann plötzlich der Gast auf das Gaspedal und griff an. Wenig später ertönte deshalb auch die Pfeife von Ljubas, es gab Strafstoß für Schärding. Dem ruhenden Ball nahm sich Routinier Laszlo Safar an und zeichnete sich sogleich für den 0:1 Führungstreffer verantwortlich. Ostermiething musste darauf reagieren und riskierte noch mehr. In der letzten Viertelstunde warfen die Hausherren alles in die Waagschale und liefen in Konter. Elvis Ozegovic war mit seinem Lattentreffer schon knapp am Ausgleich dran. Trotz der Bemühungen des Gastgebers wollte kein Treffer mehr gelingen. Schärding konzentrierte sich in dieser Phase mehr auf die Defensive, letztendlich mit Erfolg. Nach mehr als 80 Minuten in Unterzahl reicht dem SK Schärding ein Treffer zum Sieg in Ostermiething.

Bernhard Straif, Trainer SK Schärding:

“Ostermiething war heute relative ideenlos. Sie haben es hauptsächlich über hohe Bälle versucht und sind tief gestanden. Die zweite Halbzeit war wirklich eine tolle kämpferische Leistung von uns. Sie haben in den letzten Minuten natürlich alles nach vorne geworfen, die hohen Bälle sind uns aber entgegengekommen. Momentan tun wir uns leider ein wenig schwer mit dem Tore schießen. Mit den Punkten bin ich bisher zufrieden, bei der Leistung können wir noch deutlich mehr herausholen. Hinten stehen wir aber sehr gut, und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit bis vorne auch der Knoten aufgeht.“

Die Besten:

SK Schärding: Michael Fichtinger (IV) und David Svalina (ZM)

