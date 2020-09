Kompakter Auftritt: Ostermiething fügt Pettenbach erste Saisonniederlage zu

Details Sonntag, 27. September 2020 13:22

In der Stampfl Bau-Arena erwarteten die Zuschauer im Zuge der siebten Runde der Landesliga West eine spannende Partie: der UFC Stampfl-Bau Ostermiething empfing die Tabellenführer der Union Sparkasse Pettenbach. Diese mussten vergangene Woche gegen Schwanenstadt den ersten Punktverlust hinnehmen. Nach dem Sieg in Sattledt haben die Jungs von Coach Robert Berg Aufwind, welchen man sofort nutzen konnte und den Pettenbachern die erste Saisonniederlage einschenkte.

Ostermiething bestimmend

Die Hausherren wirkten von Beginn an aggressiver. So kam es, dass Gästekeeper Tobias Zeitlinger nach nicht einmal zwei Minuten schon das erste Mal richtig eingreifen musste, er wusste den Schuss von Christoph Wengler nach einer Subasic-Vorarbeit aber zu parieren. Gut zehn Minuten später konnte aber auch er den Gegentreffer nicht mehr verhindern: den ersten Schussversuch konnte Zeitlinger noch parieren, beim Nachschuss von Matthias Felber hatte der Pettenbacher Schlussmann aber das Nachsehen. An der Statik der Partie änderte der Treffer aber recht wenig – Ostermiething presste die Gäste weiter tief in die eigene Hälfte, welche sich nur selten durch Kontermöglichkeiten befreien konnten. Trotz der Überlegenheit gelang es dem Gastgeber nicht, einen weiteren Treffer nachzulegen. Der Angriffsfraktion fehlte es beim Abschluss noch an Genauigkeit, weshalb es mit der knappen Führung in die Pause ging.

Knoten gelöst

Nach dem Seitenwechsel blieben die Heimischen am Ball und konnten prompt auf 2:0 stellen. Als Torschütze trug sich Elvis Ozegovic ein, als er in Minute 50 eine schöne Kombination beendete. Pettenbach fand im zweiten Durchgang öfter die Wege durch den heimischen Defensivverbund, zum Tor reichte es aber nicht ganz. So schraubte Resul Omerovic den Spielstand durch einen Elfmetertreffer weiter in die Höhe (65.). Durch Alois Pühringer kamen die Gäste in Minute 71 doch noch zum Anschluss. Die Hoffnungen auf ein Comeback wurden durch den zweiten Treffer von Omerovic aber relativ schnell wieder zerstört. Nach 83. Minuten setzte der Doppeltorschütze den Schlusspunkt. Trotz der Niederlage behalten die Pettenbacher die Pole Position. Die Hausherren bewegen sich dank des dritten Saisonsieges weiter im Mittelfeld der Tabelle und haben nur mehr sechs Punkte Rückstand auf Pettenbach.

Richard Rusch, Sportlicher Leiter UFC Ostermiething:

„Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Wirklich ein Kompliment an alle 16 Spieler. Wir sind nach dem Gegentreffer nicht nervös geworden und haben sauber zu Ende gespielt. Im Endeffekt hätten wir vielleicht sogar noch mehr Tore machen können, aber mit einem 4:1 gegen den Tabellenführer sind wir natürlich mehr als zufrieden. Es war wirklich eine tolle Mannschaftsleistung, die Moral hat einfach gestimmt. Ich könnte und möchte niemanden rausheben, da es einfach eine sehr kompakte Leistung war.“

Die Besten:

UFC Ostermiething: Pauschallob