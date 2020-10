Kammer holt in Sattledt den zweiten Punkt

Details Samstag, 03. Oktober 2020 20:15

Am Samstagnachmittag fand in der Voralpenkreuzarena ein sechs-Punkte-Spiel in der Landesliga West statt. Der ATSV Bamminger Sattledt lud den SK Kammer. Um sich von den Abstiegsplätzen fernzuhalten, beziehungsweise sich zu befreien, brauchen beiden Mannschaften dringend Punkte. Die Lucic-Elf hatte mit dem Sieg in Braunau in der vergangenen Runde einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Bei den Mannen vom Attersee fehlt genau dieser Schritt noch, rangiert man mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Platz. Nach 90 Minuten gesellt sich nun auch ein zweiter Zähler auf dem Konto der Gäste dazu, das Unentschieden hilft beiden.

Füreder hält die Null

Beide Mannschaften brauchten eine Anlaufphase und kamen nicht wirklich auf Betriebstemperatur. Mit Fortdauer übernahmen die Gäste aber mehr vom Spiel und bemühten sich, ein gutes Aufbauspiel zu entwickeln. Nach einer Viertelstunde machte sich das dann auch belohnt, denn man bekam einen Elfmeter zugesprochen. Die Ausführung ließ die auswärtigen Fans aber die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, denn Heimkeeper Patrick Füreder wusste den ruhenden Ball zu parieren. So richtig Fahrt nahm die Partie aber auch nach dem vergebenen Strafstoß nicht auf. Sattledt wusste sich im Angriffsdrittel nicht durchzusetzen, ebenso fehlte es den Gästen in der restlichen halben Stunde an Durchschlagskraft. So schickte Schiedsrichter Karl Waldl die Mannschaften mit 0:0 in die Kabinen.

Später Ausgleich

So richtig wollte es auch in Hälfte zwei nicht klappen. Der ATSV suchte aber zumindest Wege, um Kammer zu überwinden. In Minute 53 sollte das schließlich durch einen Standard und mit etwas Glück passieren: die Gästeabwehr konnte die Kugel nach einem ruhenden Ball nicht richtig klären, sodass Festim Nuhiu zur Schussgelegenheit kam, und diese auch prompt nutzte. Nach dem ersten Treffer flachte die Partie aber erneut etwas ab. Lediglich durch Standards entstand hin und wieder Gefahr, so richtig brannte es aber nie. Erst in der Schlussphase wurde es wieder heiß: nach einem Standard klärte Emmanuel Stinglmayr den Ball in letzter Sekunde. Die Gäste wollen den Ball hinter der Linie gesehen haben, Schiedsrichter Waldl muss aber ohne Videoassistent auskommen, und entschied auf weiterspielen. Den Ausgleich erreichte die Krammer-Elf trotzdem noch: in der letzten Minute der regulären Spielzeit bekamen die Gäste erneut einen Elfmeter zugesprochen. Daniel Gruber nahm sich der Sache an, und verwandelte auch. So steht am Ende ein 1:1.

Klaus Eder, Sektionsleiter ATSV Sattledt:

„Im Grunde passt das 1:1, auch wenn Kammer meines Erachtens ein wenig besser war als wir. Wir sind relativ schwer ins Spiel gekommen und sind eigentlich gar nicht vorhanden gewesen in der Anfangsphase. Zum Glück hat Füreder den ersten Elfmeter gehalten. Nach dem Seitenwechsel waren wir ein wenig besser, aber sich nicht sehr gut. Wir haben den Abstand auf die Hinterplätze trotzdem halten, beziehungsweise vergrößern können, was das eigentlich das einzig Positive ist, dass ich aus so einem Spiel ziehen kann.“

Die Besten:

ATSV Sattledt: Patrick Füreder (TW)

SK Kammer: Daniel Gruber (RM)