Mit direkter Ecke: Dorf/Pram verpasst Schwanenstadt einen Dämpfer [Video]

Details Samstag, 03. Oktober 2020 21:09

Beide acht Punkte – ein Spiel auf Augenhöhe. Das erwartete man, wenn man vor der Partie Union SGS Dorf an der Pram gegen SC Schwanenstadt 08 einen Blick auf die Tabelle der Landesliga West warf. Nach einem grandiosen Start waren die Hausherren etwas zurückgefallen, können sich aber weiter im Mittelfeld der Tabelle halten. Schwanenstadt machte es genau umgekehrt: den Start verschlafen, aber dann kam der Erfolg. In dieser Runde gab es für den Sportclub aber nichts zu holen, denn die Wimmeder-Elf fuhr einen souveränen Heimsieg ein.

Dorf mit doppelter Führung

Die Heimischen nahmen sogleich Fahrt auf und erarbeiteten sich früh erste Möglichkeiten. Erste Schüsse waren aber entweder zu zentral angedacht, oder verfehlten den Kasten von Gästekeeper Antonio Tokic um einige Meter. In Minute 19 fand man dann aber einen Schlüssel um das Schloss aufzusperren und ging in Führung: Patrick Gadermayer wurde rechts auf die Reise geschickt und brachte den Stangler zur Mitte. Für Marcel Deller war die Hereingabe etwas zu lang, nicht aber für den heranrasenden Dominik Gehmaier. Dieser hatte sich ebenfalls aufs Moped gesetzt und erwischte die Kugel gerade noch an der zweiten Stange. Schwanenstadt versuchte sich vor allem über Standards was sich nur drei Minuten nach dem Gegentreffer als Schlüssel zum Erfolg herausstellte: nach einer Ecke konnte Innenverteidiger David Ohler den Abstauber zum Ausgleich verwerten. Die Hausherren zeigten sich aber wenig beeindruckt, und gingen zehn Minuten später erneut in Führung. Melis Becirbasic eroberte das Spielgerät in der Hälfte der Gäste, ließ zwei Gegenspieler stehen und spitzelte die Kugel anschließend zwischen einem heranrasenden Verteidiger und Tokic hindurch über die Linie. Mit der knappen Führung ging es auch in die Pause.

Direkte Ecke

Aus den Kabinen heraus veränderte sich wenig an der Statik der Partie. Einziger Unterschied: Schwanenstadt fand ein wenig schneller ins Spiel und machte Druck auf den Ausgleich, ohne zwingende Chancen zu erarbeiten. Während der Druckphase der Gäste gelang Dorf aber der Durchbruch – das 3:1. Gehmaier trat einen Eckball, der länger und länger wurde. Als Tokic die Gefahr übermauserte, war es schon zu spät. Der SC-Schlussmann war zwar noch am hohen Ball dran, der Corner fand trotzdem seinen direkten Weg ins Gehäuse der Gäste. Für Dorf ergaben sich noch weitere Chancen, die Führung auszubauen. Am Ende beließ man es aber beim 3:1.

Tor Union Dorf/Pram 72

Andreas Wimmeder, Trainer Union Dorf/Pram:

“Wir haben gewusst, dass es ein richtig wichtiges Spiel wird, was wegweisend sein wird. Wir haben gewusst, wenn nicht jetzt, wann dann. Meine Spieler waren richtig gangig und konnten über 90 Minuten überzeugen. Das 1:1 war eigentlich die einzige Chance von Schwanenstadt. Den Sieg haben wir uns wirklich verdient. Wir haben wirklich Gas gegeben, haben nie aufgesteckt und waren über 90 Minuten präsent. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir heute ableeren würden. An dieser Stelle ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft, es macht wirklich Spaß mit diesem Team zu Arbeiten.“

Die Besten:

Union Dorf/Pram: Melis Becirbasic (ZM), Dominik Gehmaier (LM)