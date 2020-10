Altenberg bringt Unentschieden gegen Lembach über die Zeit

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 19:32

Die DSG Sportunion Altenberg empfing im Zuge der achten Runde Bezirksliga Nord die Kontrahenten der Union 1947 Lembach. Ein schweres Spiel, wenn man die Tabellensituation betrachtet. Unterschätzen darf der Tabellenzweite aus Lembach den Gastgeber aber sicher nicht, sind sie immerhin der Remis-König der Liga. Zudem lässt sich die Form der Lembacher nur schwer vorraussagen, da sie vergangene Woche aussetzen mussten. Ob sich das als Fluch oder als Segen entpuppte, zeigte sich erst im Spiel.

Falsches Tor

Den ersten Annäherungsversuch starteten sogleich die Gäste, eine zwingende Chance entstand aber nicht. Dafür musste Markus Schinkinger im direkten Gegenzug nach einem Schuss von Simon Mayr schon vollen Einsatz zeigen. Es entstand ein Hin und Her mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach einer halben Stunde drückten die Lembacher dann immer mehr, tappten dabei aber oftmals in die Abseitsfalle der Heimsichen. In Minute 39 fiel schließlich der erste Treffer, Torschütze: Florian Kitzmüller. Jedoch freuten sich nicht die heimischen Fans, sondern die angereisten Lembacher. Nach einem steilen Lauf brachte Jakob Pechmann die Flanke, Kitzmüller versucht zu klären, versenkte die Kugel jedoch unabsichtlich im eigenen Gehäuse. Kapitän Stefan Hinterleitner hatte kurz vor dem Pausenpfiff noch das 0:2 am Fuß, verzog aber. So ging es mit der hauchdünnen Führung für Lembach in die Pause.

Altenberg gleicht aus

Der zweite Durchgang startete langsamer als der vorherige. Lembach hielt aber die größeren Spielanteile, auch wenn es an zwingenden Chancen mangelte. In dieser Druckphase der Gäste gelang den Heimischen aber der etwas überraschende Durchbruch: Simon Mayr war es, der in Minute 64 den Ausgleich herstellte. Mayr schnappte sich die Kugel nach einem Fehler von Martin Leibetseder und bestrafte die Gäste sofort. Das Spiel war nun also wieder offen, Lembach drückte aber weiter auf den Sieg. So parierte Altenberg’s Schlussmann Florian Peyrl eine Doppelchance von Thomas Richtsfeld und Hinterleitner. Altenberg warf Mann und Maus gegen die Angriffsfraktion der Kontrahenten, über weite Strecken auch mit Erfolg. Kurz vor Ende ergab sich für Hinterleitner noch einmal die Chance den Sieg zu fixieren, er scheiterte aber aus rund zehn Metern. So blieb es am Ende beim 1:1 Unentschieden, denn Lembach konnte schlussendlich kein Kapital mehr aus der spielerischen Überlegenheit schlagen.

Johannes Weissengruber, Sportlicher Leiter Union Altenberg:

„Lembach war extrem stark und hat das Spiel eigentlich klar in der Hand gehabt. In der ersten Halbzeit haben wir zwei Sitzer gehabt, konnten diese aber nicht verwerten. In der zweiten Hälfte war Lembach dann wieder klar überlegen. Etwas glücklich haben wir dann den Ausgleich gemacht, ehe Lembach noch mehr gedrückt hat. Normal hadern wir immer ein wenig mit Unentschieden, da wir viele davon haben. Heute sind wir über den Punkt aber eher glücklich.“

Die Besten:

Union Altenberg: Florian Kitzmüller (IV)

Union Lembach: Markus Schinkinger (TW) und Stefan Schürz (IV)