Wimsbach ohne Blöße mit Auftaktsieg gegen Schwanenstadt

Der SK Bad Wimsbach 1933 errang am ersten Spieltag einen souveränen und verdienten 2:0-Sieg gegen den SC Schwanenstadt 08. Die 200 Zuseher im Axians Stadion Vor der Au sahen vor allem einen respektabel parierten Elfmeter durch Wimsbach-Goalie Raffael Seyr.

Der SK Bad Wimsbach erwischte einen Blitzstart in die Auftaktpartie gegen den SC Schwanenstadt. Jakob Stockinger traf in der dritten Minute zur frühen Führung für Wimsbach. Am Zwischenstand änderte sich in den folgenden Minuten nichts, sodass dieser später auch der Pausenstand war.





Elfmeter erfolgreich abgewehrt



Die zweite Spielhälfte brachte allerdings eine Kehrtwende in Sachen Spannungsaufbau: In der 60. Minute kassierte Wimsbach-Spieler Martin Plasser die erste gelbrote Karte, in der 67. Minute netzte Florian Schöfbenker für Wimsbach zum 2:0 ein, nur zwei Minuten später, in Minute 69, parierte der Wimsbacher Torhüter Raffael Seyr einen Foulelfmeter von Schwanenstadt und als letzte Aktion sah der Schwanenstädter Robin Frühwirth nach der ersten gelben (73.) schließlich die gelbrote Karte in der 78. Minute. Die 0:2-Heimniederlage von Schwanenstadt war Realität, als der Referee Felix Kettlgruber die Partie letztendlich abpfiff.

Landesliga West: SC Schwanenstadt 08 – SK Bad Wimsbach 1933, 0:2 (0:1)

3 Jakob Konrad Stockinger 0:1

67 Florian Schoefbenker 0:2

