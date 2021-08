Sieg der Willensstärke: SK Kammer ringt SK Schärding nieder

Details Sonntag, 15. August 2021 14:48

Zum Auftakt der ersten Runde der Landesliga West kam es am gestrigen Abend zum Duell zwischen dem SK Kammer und dem SK Waizenauer Schärding. Die Gastgeber aus Kammer, die in der letzten abgebrochenen Spielzeit kaum zur Entfaltung gekommen waren, wollten die durchwachsenen Leistungen des Vorjahres umgehend vergessen machen und mit einem vollen Erfolg gegen den Favoriten aus Schärding optimal in die neue Meisterschaft starten. Mit einer kämpferischen sowie gleichsam willensstarken Performance gelang es letztlich der Krammer-Truppe mit einem 2:1-Heimsieg einen Auftakt nach Maß hinzulegen.

Auf frühes Gegentor folgt starke Reaktion der Heim-Elf

Dabei starteten die Hausherren alles andere wie geplant in die Partie, musste man doch ab Minute elf einem Rückstand hinterherlaufen. Beim schnörkellos vorgetragenen Angriff der Gäste über die linke Seite offenbarte man jene Schwächen, die bereits in der vergangenen Spielzeit den Verantwortlichen und Anhängern des SK Kammer gehörig Sorgenfalten bereiteten: Schlichtweg zu löchrig agierte man bei erwähnter Aktion im Defensiv-Verbund, und gewährte dem Kontrahenten dadurch Räume, die dieser umgehend zu seinem Vorteil zu nutzen wusste: Via Stanglpass wurde das Spielgerät mustergültig zur Mitte gebracht, wo abermals die Zuordnung fehlte und Jan Schrank alleinstehend zur frühen Gäste-Führung einschieben konnte. Im Vergleich zur Vorsaison zeigten die Gastgeber allerdings im Anschluss eine gänzlich andere Reaktion, brachte man doch in weiterer Folge eine ungemeine Willensstärke und mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz. Die Krammer-Elf erarbeitete sich kontinuierlich mehr Spielanteile und belohnte sich für die couragierte Darbietung noch vor der Pause mit dem Ausgleich: Nach einem weiten Ball auf die rechte Seite kam das runde Leder über Umwege zu Rafael Kurtulmus, der nicht lange fackelte und das Spielgerät in den Maschen versenkte.

Penalty beschert Kammer Auftaktsieg

Der zweite Durchgang hätte für die Gastgeber wohl nicht besser beginnen können, als nach bereits fünf Minuten Schiedsrichter Markus Wimmer auf den Elfmeterpunkt zeigte: Thomas Zilles behielt die Nerven und verwertete den Strafstoß in souveräner Manier zur 2:1-Führung des SK Kammer – das Spiel war damit endgültig gedreht. In weiterer Folge ereignete sich ein offenes Kräftemessen, dessen Tempo trotz der ungemeinen Hitze weiterhin enorm hoch war. Die Gäste aus Schärding investierten mit Fortdauer der Partie immer mehr in die Offensive, drückte den Kontrahenten immer weiter in dessen Hälfte. Schlussendlich sollte es den Straif-Schützlingen jedoch nicht mehr gelingen, mit einem Treffer für einen Punktegewinn zum Auftakt zu sorgen – die Hausherren brachten die Führung mit Biegen und Brechen über die 90 Minuten und feierten damit im ersten Meisterschaftsspiel bereits den ersten vollen Erfolg.

Stimme zum Spiel

Markus Schneidhofer (Sportlicher Leiter SK Kammer):

„Beim 1:0 haben wir im Abwehrverbund nicht gut agiert. Umso erfreulicher war im Anschluss aber die Reaktion unserer Mannschaft, die die von mir geforderten Attribute Spielfreude und Siegeswille auf außergewöhnliche Art und Weise auf den Platz brachten. Dahingehend kann ich den Jungs nur ein riesiges Kompliment aussprechen. Das war ein willensstarker Sieg von uns.“

Die Besten: Pauschallob, Rafael Kurtulmus (ST), Christoph Kirchgatterer (RV), Thomas Zilles (ZDM)

