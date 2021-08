Nichts zu holen in Sattledt - Union Ostermiething muss Heimreise ohne Punkte antreten

Details Samstag, 21. August 2021 13:16

Mit einem knappen 3:2-Auswärtserfolg startete der ATSV Bamminger Sattledt mit einem hauchdünnen Sieg in die neue Meisterschaftssaison der Landesliga West. Dabei zeigte man sich insbesondere in der Defensive mit zwei erhaltenen Gegentreffern noch nicht in Bestform. Am gestrigen Abend bekam es die Lucic-Elf mit der Union Stampfl-Bau Ostermiething zu tun. Eine ungemein spielstarke Truppe, die mit herausragenden Einzelspielern vor allem im Angriff in einer beeindruckenden Regelmäßigkeit eine enorme Gefahr ausstrahlt. Diese kam jedoch in diesem Aufeinandertreffen insofern nicht zum Vorschein, indem man schlichtweg zu wenig Präzision beim Abschluss zeigte und folglich keinen eigenen Treffer verbuchte. Umso effizienter zeigten sich hingegen die Gastgeber, die schlussendlich die Partie auch mit 2:0 klar für sich entschieden.

Corner bringt Hausherren in Führung

Dabei waren es von Beginn an die Gäste, die deutlich machten, wer heute unbedingt als Sieger den Platz verlassen möchte. Die Berg-Schützlinge verstanden es von Minute eins weg, den Kontrahenten mit schnellen Kombinationen, gepaart mit technischer Finesse, vor gehörige Probleme zu stellen. Die Heimmannschaft hatte dabei insbesondere in der Anfangsphase Schwierigkeiten, die richtige Zuordnung im Abwehr-Verbund zu finden und in die Zweikämpfe zu kommen. Nach rund zwanzig Minuten stabilisierte sich der Gastgeber, sodass man auch selbst Phasen des Ballbesitzes hatte und den einen oder anderen Angriff ins gegnerische letzte Drittel wagte. Dabei sollte sich am gestrigen Abend insbesondere die Effizienz auf den Spielverlauf auswirken: Wenige Minuten vor dem Gang in die Kabinen stand Michael Schimpelsberger nach einem Corner goldrichtig und köpfte das Spielgerät zum 1:0 in die Maschen – hinsichtlich der Chancenverteilung wohl doch in Kategorie „schmeichelhaft“ einzuordnen.

Roter Karton spielt Heim-Elf in die Karten

Auch in Durchgang zwei änderte sich wenig am Spielgeschehen. Es war weiterhin ein Duell auf Augenhöhe, wenngleich in punkto Torgefahr das Übergewicht deutlich aufseiten der Gäste lag. Nichtsdestotrotz verstand es die Lucic-Truppe nun besser, die stark besetzte Abteilung Attacke des Kontrahenten in den Griff zu bekommen und weniger Einschussmöglichkeiten zuzulassen. Zudem kam es in Minute 54 zu einer wohl vorentscheidenden Szene: Matthias Felber sah zum zweiten Mal an diesem Abend den gelben Karton und wurde folglich mit Gelb-Rot vorzeitig des Platzes verwiesen. In weiterer Folge warf die Berg-Elf Mann und Maus nach vorne und attackierte den Gegner trotz Unterzahl bereits früh. Ein Umstand, der den Hausherren große Räume offenbarte, welche immer wieder gekonnt bespielt wurden. Dadurch strahlte man vor allem durch Konter in regelmäßigem Abstand eine enorme Gefahr aus. Auf diese Weise ereignete sich letztlich kurz vor Schluss auch noch das 2:0 und somit die Vorentscheidung: Die aufgelöste Gäste-Defensive ließ dem zuvor eingewechselten Adem Acuma zu viel Platz, erwähnter Akteur behielt vor dem Gehäuse die Nerven und verwertete staubtrocken.

Stimme zum Spiel

Richard Rusch (Sportlicher Leiter Union Ostermiething):

„Das war heute eine unverdiente Niederlage. Wir waren von Beginn an sehr gut im Spiel, und hatten insbesondere in Halbzeit eins die klar besseren Chancen. Die rote Karte hat uns dann schon zu schaffen gemacht, aber wir haben nicht aufgehört, an uns zu glauben. Wir haben natürlich dann sehr viel in die Offensive investiert, da kann das 2:0 schon passieren. Alles in allem ist heute nicht viel für uns gelaufen.“

Der Beste:

ATSV Sattledt: Michael Schimpelsberger

