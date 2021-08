Braunau/Ranshofen hat Luft nach oben - 1:3-Heimniederlage gegen Esternberg

Details Samstag, 21. August 2021 20:02

Der SPG Braunau/Ranshofen hat den Start in das neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:3-Niederlage verdaut werden. 123 Zuseher verfolgten die Partie im Braunauer Grenzlandstadion.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Union Handy Shop Esternberg bereits in Front: Jan Vejvar markierte in der fünften Minute die Führung. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.





Drei Tore, drei Punkte



Dafür krachte es kurz nach der Pause: Lucian Stolojescu ließ sich in der 49. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den SPG Braunau/Ranshofen. Michael Fuchs stellte die Weichen für die Union Esternberg auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 2:1 zur Stelle war. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Oliver Krivec, der das 3:1 aus Sicht der Gäste perfekt machte (89.). Am Schluss gewann Esternberg recht deutlich gegen den SPG Braunau/Ranshofen.



Für die Union Handy Shop Esternberg war es der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden einsammelte. Die Union Esternberg macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang vier.

Landesliga West: SPG Braunau/Ranshofen – Union Handy Shop Esternberg, 1:3 (0:1)

5 Jan Vejvar 0:1

49 Lucian Stolojescu 1:1

50 Michael Fuchs 1:2

89 Oliver Krivec 1:3

