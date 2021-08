Beide Trainer einig: "Gerechtes Unentschieden" - Dorf an der Pram mit 3:3-Remis gegen Pettenbach

Details Montag, 30. August 2021 18:25

Das Spiel vom Freitag zwischen der Union SGS Dorf an der Pram und der Union Sparkasse Pettenbach endete mit einem 3:3-Remis. Die Trainer beider Mannschaften sprachen nach Spielende von einem "gerechten Unentschieden" und lobten jeweils ihr Team, schließlich gab es auf beiden Seiten Ausfälle zu beklagen. Die Partie fand vor 200 Zusehern in der Einböck-Arena in Dorf an der Pram statt.

Die Union Pettenbach geriet schon in der siebten Minute gegen Union SGS Dorf an der Pram in Rückstand, als Marcel Deller das schnelle 1:0 für die Heimmannschaft erzielte. Mit einem schnellen Doppelpack (19./21.) zum 2:1 schockte Fabian Riegler den Gegner Dorf an der Pram und drehte das Spiel. Union Sparkasse Pettenbach-Trainer Rainer Kührer war mit der anfänglichen Leistung seiner Spieler nicht zufrieden: "Wir haben die ersten zehn Minuten komplett verschlafen." Die Führung hielt allerdings nur drei Minuten. Ein Eigentor von Pettenbach-Spieler Alois Pühringer brachte den Ausgleich für das Heimteam (24.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Mattia Olivotto mit dem 3:2 für Pettenbach zur Stelle (45.). Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus.



"Jeder hatte Chancen auf Siegtreffer"



Laut Union SGS Dorf an der Pram-Trainer Andreas Wimmeder war die Union Sparkasse Pettenbach "stärker nach der Pause". Thomas Spannlang war es, der in der 61. Minute das Spielgerät im Gehäuse der Union Sparkasse Pettenbach zum 3:3-Ausgleich unterbrachte. Pettenbach-Trainer Kührer meinte dazu: "Sie haben sich den Ausgleich verdient. Wir haben unsere letzten Chancen im Spiel dann nicht mehr genützt. Dorf hat gefighted und sich den Punkt verdient." Auch Dorf an der Pram-Trainer Wimmeder zeigte sich diplomatisch: "Jeder hatte Chancen auf den Siegtreffer."



Pragmatische Saisonziele



Die Saisonziele betreffend gaben sich beide Trainer nach der Partie pragmatisch: "Wir wollen im vorderen Drittel am Ende der Saison landen.", so Pettenbach-Trainer Kührer, "wir blicken positiv in die Zukunft!" Wimmeder von Dorf an der Pram meinte dazu: "Unser Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz." Außerdem fügte er ein Lob über seine Spieler hinzu: "Meine Spieler sind fokussiert und konzentriert, jeder hat 100 Prozent gegeben, es macht richtig Spaß mit den Burschen zu trainieren!"



Da beide Teams Ausfälle auf ihrer Seite zu beklagen hatten, einigten sich deren Trainer, dass dieser Aspekt einerseits schon ausschlaggebend war, sich aber andererseits wieder ausglich, da es eben beide Mannschaften betraf. Ein gerechtes 3:3-Remis mit zwei zufriedenen und fairen Trainern also.





Die Abwehrprobleme der Union SGS Dorf an der Pram bleiben akut, sodass man sich nun auf Tabellenplatz elf befindet und weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet.

Union Sparkasse Pettenbach bekleidet mit fünf Zählern Tabellenposition sechs.

Landesliga West: Union SGS Dorf an der Pram – Union Sparkasse Pettenbach, 3:3 (2:3)

7 Marcel Deller 1:0

19 Fabian Riegler 1:1

21 Fabian Riegler 1:2

24 Eigentor durch Alois Puehringer 2:2

45 Mattia Olivotto 2:3

61 Thomas Spannlang 3:3

