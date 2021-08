"Unser Ziel Nichtabstieg" - Kammer Co-Trainer Schobesberger nach 3:0 gegen Braunau/Ranshofen

Details Montag, 30. August 2021 18:52

Der SPG Braunau/Ranshofen setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 0:3 gegen den SK Kammer die dritte Niederlage. 200 Zuseher waren auf dem Sportplatz Kammer mit dabei. Der Co-Trainer von Kammer, Jürgen Schobesberger, lobte vor allem die körperliche Fitness seiner Spieler - und gibt sich bescheiden was Saisonziele betrifft.

In der zwölften Minute brachte Kammer-Spieler Oliver Habring den Ball im Netz von Braunau/Ranshofen unter. Rafael Kurtulmus erhöhte den Vorsprung des SK Kammer nach 33 Minuten auf 2:0. Nur fünf Minuten später schraubte Christoph Kirchgatterer das Ergebnis in der 38. Minute mit dem 3:0 für die Gastgeber in die Höhe. SK Kammer-Co-Trainer Jürgen Schobesberger meinte zu der Anfangsphase seiner Mannschaft: "Die ersten zehn Minuten waren schwer für uns, aber später im Laufe des Spiels hatte der Gegner keine zwingenden Chancen mehr." Beim Stand von 3:0 für SK Kammer ging es also in die Kabinen.



Souveräner Heimsieg



Die zweite Spielhälfte gehörte vor allem dem Gastgeber aus Kammer, der sich einige Torchancen erarbeitete und trotzdem keine zu einem Tor verwerten konnte: In der 53. Minute zum Beispiel hatte Daniel Gruber eine gute Chance auf die 4:0-Führung. Und in der 58. Minute ging ein Freistoß von Kurtulmus an die Querlatte. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Rudolf Hofinger blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete der SK Kammer nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen Sieg nach Hause.



"In der Klasse etablieren"



Kammer Co-Trainer Schobesberger resümierte nach Spielende: "Wir sind insgesamt gut in diese Saison gestartet." Vor allem lobte er den aktuellen physischen Zustand seiner Spieler: "Sie haben über den Sommer viel und hart an ihrer körperlichen FItness gearbeitet." Zum Thema Saisonziel fand Schobesberger ebenfalls klare Worte: "Unser Ziel ist ganz klar der Nichtabstieg, wir wollen uns in dieser Klasse mal etablieren."







Der SK Kammer reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung auf Platz zwei in der Tabelle für sich, nach drei Spielen stehen sie mit einem 7:3-Torverhältnis und sieben Punkten da.

Neben dem SPG Braunau/Ranshofen gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle auf Platz 13 dasteht. Einen klassischen Fehlstart mit drei Niederlagen in Folge legte der Gast also hin.

Landesliga West: SK Kammer – SPG Braunau/Ranshofen, 3:0 (3:0)

12 Oliver Noah Habring 1:0

33 Rafael Kurtulmus 2:0

38 Christoph Kirchgatterer 3:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!