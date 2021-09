Ausgleichstreffer für Ostermiething in letzter Sekunde - Bei 2:2 gegen Bad Wimsbach

Details Samstag, 04. September 2021 15:40

Der SK Bad Wimsbach 1933 trennte sich an diesem Freitag von der Union Stampfl-Bau Ostermiething mit 2:2. 200 Zuseher im HF-Stadion Bad Wimsbach mussten bis zur letzten Sekunde auf den Ausgleichstreffer von Ostermiething durch Resul Omerovic warten.

Kaum war die Partie SK Bad Wimsbach 1933 gegen Union Stampfl-Bau Ostermiething von Referee Almir Barucic angepfiffen, lag der SK Bad Wimsbach bereits in Front: Florian Danner markierte in der vierten Minute die frühe Führung für seine Wimsbacher. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der Gastgeber, welcher schließlich mit einer 1:0-Führing in die Kabine ging. Auch Union Stampfl-Bau Ostermiething-Trainer Robert Berg sprach nach Spielschluss davon, dass die erste Halbzeit an den SK Bad Wimsbach 1933 gehe. Außerdem meinte Berg zum Spiel: "Es war ein äußerst intensives Spiel, es ging körperlich richtig zur Sache."





"Bis zum Schluss drangeblieben"



Elvis Ozegovic traf via Elfmeter zum 1:1 zugunsten der Union Ostermiething (47.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Bad Wimsbach nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Danner in diesem Spiel (49.). Sein Trainer Thomas Plasser freute sich "brutal" für Danner, da er nach überstandenem Kreuzbandriss "nach wenigen Wochen wieder fit" sei: "Man merkt das auch im Training." Zurück zum Spielgeschehen: Resul Omerovic machte dem SK Bad Wimsbach 1933 kurz vor Spielende noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich in der letzten Sekunde sicherstellte. Am Ende stand es zwischen dem SK Bad Wimsbach 1933 und der Union Stampfl-Bau Ostermiething pari. Dieses Ergebnis freute vor allem den Trainer der Ostermiethinger Robert Berg: "Kompliment an meine Mannschaft, meine Spieler sind bis zum Schluss drangeblieben."





"Gefühlte Niederlage"



Anders sah die Situation nach Spielschluss naturgemäß für SK Bad Wimsbach 1933-Trainer Thomas Plasser aus, der das Remis angesichts des späten Gegentreffers als eine "gefühlte Niederlage" und "bitter" bezeichnet. Allerdings zeigt sich Plasser als Sportsmann und fügt hinzu: "Es ist ein gerechtes Unentschieden." Auch mit einem Lob für den Spielgegner aus Ostermiething spart er an dieser Stelle nicht: "Meiner Meinung nach ist Ostermiething die spielstärkste Mannschaft der Liga. Sie sind das einzige Team, das alle Spielsituationen flach und spielerisch zu lösen versucht." Selbstkritisch meint er zwar, dass seine Mannschaft die "viele Chancen nicht zum Abschluss gebracht" habe, unterstreicht aber auch den positiven Aspekt seines Fazits: "Wir haben es doch immer wieder geschafft, ihnen auch unser Spiel aufzuzwingen."





Sein Team SK Bad Wimsbach 1933 belegt zurzeit mit acht Punkten und einem 10:5-Torverhältnis den dritten Tabellenplatz.

Die Union Stampfl-Bau Ostermiething steht aktuell mit sieben Punkten auf Platz fünf, Torverhältnis 9:6.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Landesliga West: SK Bad Wimsbach 1933 – Union Stampfl-Bau Ostermiething, 2:2 (1:0)

4 Florian Danner 1:0

47 Elvis Ozegovic 1:1

49 Florian Danner 2:1

94 Resul Omerovic 2:2

