"Hart erkämpfter Sieg" - Andorf gewinnt 1:0 gegen Kammer

Der SK Kammer hatte am Samstag gegen den FC SGS Andorf mit 0:1 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Der Andorfer Siegertrainer Josef Hamedinger sprach nach dem Spiel von einer "sehr starken Mannschaftsleistung" seines Teams und empfand diese Begegnung "auf Messers Schneide". Darüber hinaus rief Hamedinger ein mögliches Saisonziel aus: "Wir möchten schon vorne mitmischen!" 350 Zuseher waren in der DAXL-Arena Andorf anwesend.

Samstag Nachmittag, Landesliga West, Runde vier, das Spiel FC SGS Andorf gegen SK Kammer stand auf dem Programm: Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, sowohl nenneswerte Aktionen als auch Tore gab es dabei nicht zu verzeichnen. FC SGS Andorf-Trainer Josef Hamedinger beschrieb die erste Halbzeit aus seiner Sicht folgend: "Wir haben in der ersten Phase ein bisschen Glück gehabt. Allerdings war meine Mannschaft gerade bei Standardsituationen - Eckbällen zum Beispiel - gefährlicher." Und fügte noch hinzu: "Je länger die Partie in der ersten Hälfte dauerte, desto besser haben wir in das Spiel gefunden." Beim Zwischenstand von 0:0 pfiff Schiedsrichter Xaver Weilhartner schließlich zur Halbzeitpause ab.





"Spiel auf Messers Schneide"



Nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit gelang dem Andorfer Manuel Reitinger das erlösende 1:0 (58.). FC SGS Andorf-Trainer Hamedinger zeigte sich mit der Performance seines Teams vor allem in der zweiten Spielhälfte sehr zufrieden: "Wir haben am Anfang der zweiten Halbzeit einige gute Angriffe gestartet." Auch den Spielgegner ließ er dabei nicht unerwähnt: "Kammer war allerdings immer wieder durch Standards gefährlich. Doch wir haben in der zweiten Halbzeit das Spiel besser kontrolliert. Insgesamt war es ein Spiel auf Messers Schneide."





"Nicht unverdienter Sieg"



Wie lautete also das Fazit des Andorfer Siegertrainers nach diesem Spiel gegen SK Kammer? Hamedinger dazu: "Es war ein hart erkämpfter Sieg meiner Mannschaft, aber durch unsere Möglichkeiten war der Sieg nicht unverdient. Insgesamt war das eine sehr starke Mannschaftsleistung meiner Spieler." In der 90. Minute kassierte der Andorfer Philipp Bauer übrigens noch wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Und am Ende machte somit ein Tor den Unterschied zwischen den Gastgebern und dem SK Kammer aus. Angesprochen auf ein mögliches Saisonziel kommentierte Hamedinger so: "Wir möchten schon vorne mitmischen, wenn es möglich ist, das ist unser Ziel."







Der Erfolg brachte für den FC SGS Andorf eine tabellarische Verbesserung mit sich: So liegen die Andorfer nun nach vier Spielen mit sechs Punkten und einem 5:2-Torverhältnis auf Platz sieben.





Spielgegner SK Kammer ist hingegen auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht, steht dort nun mit sieben Punkten und einem 7:4-Torverhältnis.





Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Landesliga West: FC SGS Andorf – SK Kammer, 1:0 (0:0)

58 Manuel Reitinger 1:0

