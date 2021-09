"Qualität und Tempo von beiden Teams" - Peuerbach und Andorf trennen sich 1:1

Details Sonntag, 12. September 2021 13:42

Die Union Peuerbach und der FC SGS Andorf teilten sich an diesem Samstag die Punkte bei einem 1:1. 300 Zuseher verfolgten eine spielintensive Partie bei bestem Wetter in der Sparkassen-Arena Peuerbach. Peuerbach-Trainer Beregszaszi sprach von einem Spiel auf "absolutem Landesliga-Niveau" und lobte die Leistung seiner Mannschaft: "Wir waren aggressiv bei der Sache dabei und haben es gut umgesetzt." Auch FC SGS Andorf-Sektionsleiter Friedrich Glechner war mit dem Ergebnis "sehr zufrieden".

Samstag Abend stand in der Landesliga West das Spiel zwischen Union Peuerbach und FC SGS Andorf auf dem Programm. Union Peuerbach-Trainer Krisztian Beregszaszi meinte nach Spielende im Gespräch mit Ligaportal.at, dass seine Mannschaft der "klare Außenseiter" vor Spielbeginn gewesen sei und zeigte sich auch über die aktuelle Personalsituation besorgt: "Wir haben Woche für Woche viele Ausfälle und müssen kämpfen." Die Leistung seiner Mannschaft, vor allem in den ersten 45 Minuten, strich er gerade deswegen also lobend hervor: "In der ersten Hablzeit hatten wir klar die besseren Chancen, wir haben das sehr gut gemacht." Doch auch auf der anderen Seite, bei FC SGS Andorf, kannte man das Problem einer dünnen Personaldecke, Sektionsleiter Friedrich Glechner erwähnte "viele Verletzte": "Wir waren heute mit unserem allerletzten Aufgebot zur Stelle." Als Ausrede wollten diesen Umstand jedoch beide Verantwortlichen nicht gelten lassen. Trotz der zahlreichen Chancen aufseiten der Peuerbacher ging es torlos nach dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Karl Waldl in die Kabinen.



"Waren gut auf Gegner eingestellt"



In Spielminute 56 war schließlich der Bann gebrochen, als Daniel Ammer die 1:0-Führung für die Union Peuerbach erzielte. Doch die Gäste aus Andorf wollten auch noch ein Wort mitreden und leisteten ihren Beitrag zur Punkteteilung: Das 1:1 des FC SGS Andorf bejubelte Jacob Manetsgruber (69.). Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Unparteiische die Partie nach 90 Minuten abpfiff. Peuerbach-Trainer Beregszaszi war nach Spielende mehr als zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Wir waren gut auf den Gegner eingestellt, waren aggressiv bei der Sache dabei und haben sehr gut umgesetzt, was wir vorhatten." Doch er brachte auch Selbstkritik vor: "Von der Chancenauswertung her wäre mehr für uns drinnen gewesen, ein Sieg wäre möglich gewesen."





"Tolle Kulisse"



Auch für den Spielgegner aus Andorf fand er durchaus lobende Worte: " Das war ein Spiel auf Landesliga-Niveau, es gab Qualität und Tempo von beiden Teams." Vor allem die "tolle Kulisse" im Heimstadion erwähnte er zusätzlich. Der Andorfer Sektionsleiter Glechner über die Darbietung seines Teams in diesem Spiel: "Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, gerade als angeschlagene Mannschaft haben wir das gut gemacht. Die jungen Burschen, welche im Einsatz waren, haben ihre Chance gut genutzt. Ich hoffe aber natürlich trotzdem, dass einige verletzte Spieler nächste Woche wieder zurückkommen."





Die Union Peuerbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr bei einem 5:11-Torverhältnis kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam hat drei Zähler auf dem Konto und steht zurzeit auf Rang 13. Wo bei Peuerbach der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die fünf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Die Union Peuerbach wartet somit weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.





Der FC SGS Andorf bleibt mit diesem Remis weiterhin mit einer Punkteausbeute von sieben Punkten auf Platz sieben. Mit nur drei Gegentoren stellt der Gast die sicherste Abwehr der Liga, die Toranzahl ist jedoch mit bisher sechs erzielten Treffern durchaus noch ausbaufähig. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des FC SGS Andorf bei.







Landesliga West: Union Peuerbach – FC SGS Andorf, 1:1 (0:0)

56 Daniel Ammer 1:0

69 Jacob David Manetsgruber 1:1

