"Sicherer Sieg" - Andorf überlegen mit 4:0-Sieg gegen Schwanenstadt

Details Sonntag, 19. September 2021 19:04

Der FC SGS Andorf führte in der sechsten Runde der Landesliga West den SC Schwanenstadt 08 mit 4:0 vor. Stefan Glechner traf vor 250 Zusehern in der DAXL-Arena Andorf doppelt. Arndorf-Sektionsleiter Friedrich Glechner war nach Spielende übermäßig zufrieden mit seinen Schützlingen: "Glückwunsch an unsere Spieler, das war heute ein sicherer Sieg und drei sichere Punkte!" Vor allem die erste Halbzeit strich er positiv hervor: "Da hatten wir gefühlt 90% Ballbesitz."

Am Samstag Nachmittag kam es in der sechsten Runde der Landesliga West zu einem Aufeinandertreffen zwischen FC SGS Andorf und SC Schwanenstadt 08. Bereits in der elften Spielminute verwertete Stefan Glechner den Elfmeter zu einer 1:0-Führung für seine Andorfer. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. FC SGS Andorf-Sektionsleiter Friedrich Glechner lobte vor allem die spielerische Leistung seiner Mannschaft in der ersten Spielhälfte: "Wir waren von Anfang an überlegen und hatten gefühlt 90% Ballbesitz. Wir waren meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit massiv überlegen und auch kräftemäßig gut dabei. Allerdings mussten wir schon immer wieder Lösungsansätze suchen."



"Müssen noch konsequenter werden"



Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Erhard Fuchs schnürte Stefan Glechner mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.). Nur fünf Minuten später vollendete dann sein Teamkollege Valentin Berghammer zum dritten Tagestreffer in der 53. Spielminute. Der vierte Streich des FC SGS Andorf war Philipp Bauer vorbehalten (72.). Letztlich kam der FC SGS Andorf gegen SC Schwanenstadt 08 zu einem verdienten und ungefährdeten 4:0-Sieg. Der Arndorfer Sektionsleiter Friedrich Glechner kommentierte gegenüber Ligaportal.at die zweite Spielhälfte folgend: "In der zweiten Halbzeit hatten wir einige Chancen zum Erhöhen des Spielstands gehabt. Der letzte Pass hat aber oft nicht so funktioniert wie in der ersten Halbzeit. Manchmal waren wir einfach zu schlampig. Da müssen wir noch konsequenter werden, so wäre das eine oder andere Tor noch möglich gewesen. Aber zum Schluss ließen wir dann die jungen Spieler noch ran, einige Debütanten kamen so zum Zug." Doch insgesamt war Glechner mit seinem Team hochzufrieden: "Glückwunsch an meine Spieler!"





Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen den SC Schwanenstadt 08 hält den FC SGS Andorf auch in der Tabelle gut im Rennen, so steht man zurzeit mit einem 10:3-Torverhältnis und zehn Punkten auf dem vierten Platz der Landesliga West. Am FC SGS Andorf gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst dreimal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Landesliga West. Die Gastgeber knüpfen mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der FC SGS Andorf drei Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Der FC SGS Andorf ist seit vier Spielen unbezwungen.





In der Defensivabteilung der Gäste knirscht es gewaltig, weshalb der SC Schwanenstadt 08 weiter im Schlamassel steckt. Die Offensive von Schwanenstadt zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – drei geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Das 3:22-Torverhältnis bei null Punkten spricht Bände.





Die Defensivleistung von Schwanenstadt lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den FC SGS Andorf offenbarte der SC Schwanenstadt 08 eklatante Mängel und stellte somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.





Die Besten:



FC SGS Andorf: Benjamin Schneiderbauer (RM), Jacob Manetsgruber (RV), Stefan Glechner (LIV)

Landesliga West: FC SGS Andorf – SC Schwanenstadt 08, 4:0 (1:0)

11 Stefan Glechner 1:0

48 Stefan Glechner 2:0

53 Valentin Berghammer 3:0

72 Philipp Bauer 4:0

