"Haben das heute super gelöst" - Schärding überrumpelt Pettenbach mit 5:0

Details Samstag, 25. September 2021 18:45

Mit einem souveränen 5:0-Auswärtserfolg fertigte der SK Waizenauer Schärding die Union Sparkasse Pettenbach in der siebten Runde der Landesliga West am Freitagabend ab. Mann des Spiels vor 300 Zusehern in der Robex-Arena Pettenbach war der zweifache Torschütze und einmalige Assistgeber Benedikt Großbötzl. Schärding-Trainer Bernhard Straif sprach nach Spielende von "einer der besten Leistungen meiner Mannschaft seit ich hier Trainer bin".

"Angstgegner" - So sollte nach Spielschluss Bernhard Straif, Trainer der siegreichen Mannschaft SK Waizenauer Schärding, über den Gegner aus Pettenbach sprechen: "Trotz des Umstandes, dass bei Pettenbach ein paar Leistungsträger nicht dabei sein konnten, waren sie für uns bis jetzt immer und auch heute ein Angstgegner. Außerdem schätze ich sie viel stärker ein als sie heute insgesamt waren", so Straif zu Ligaportal.at. In der siebten Runde der Landesliga West kam es am Freitagabend also zu dem Duell zwischen Union Sparkasse Pettenbach und SK Waizenauer Schärding: In Minute 22 traf der SK Waizenauer Schärding zum ersten Mal ins Schwarze, Torschütze war Benedikt Großbötzl. Kurz vor dem Pausenpfiff durch Schiedsrichter Asim Basic erhöhte Jan Schrank den Vorsprung der Gäste aus Schärding auf 2:0 (41.). Mit einer verdienten 2:0-Führung für die Schärdinger ging es also in die Kabinen.



"Waren griffig nach hinten"



Nach Wiederanpfiff setzten die Schärdinger ihren Erfolgslauf der ersten Spielhälfte fort, als Marcel Lenzbauer in der 56. Spielminute auf 3:0 erhöhte. Und nur vier Minuten später legte David Svalina in der 60. Minute zum 4:0 für den SK Waizenauer Schärding nach. Doch dieser Treffer sollte nicht der letzte in diesem Spiel gewesen sein, schließlich rundete Großbötzl mit seinem zweiten Tagestreffer das Endergbnis noch auf 5:0 für sein Team ab. SK Waizenauer Schärding überrannte somit die Union Sparkasse Pettenbach förmlich mit fünf Toren und fuhr so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause. Nach Spielende lobte der Schärdinger Trainer Straif im Gespräch mit Ligaportal.at seine Mannschaft besonders: "Wir haben das heute super gelöst, haben konzentriert nach vorne gespielt und waren auch nach hinten griffig. Das war eine der besten Leistungen meines Teams seit ich Trainer hier bin!"





Folgende Bilanz lässt sich nach diesem Match zwischen Union Sparkasse Pettenbach und SK Waizenauer Schärding ziehen:





Im Spiel gegen den SK Waizenauer Schärding setzte es also für die Pettenbacher eine neuerliche Pleite, wodurch sie in der Tabelle der Landesliga West zurzeit mit einem 12:15-Torverhältnis und sechs Punkten auf dem zehnten Platz liegen. Nur zwei Mannschaften kassierten bis jetzt mehr Tore. Einen Sieg, drei Remis und drei Niederlagen hat die Union Sparkasse Pettenbach derzeit auf dem Konto.





Der SK Waizenauer Schärding liegt mit diesem eingefahrenen Sieg zurzeit auf dem dritten Platz mit einem 16:5-Torverhältnis und 14 Punkten. An der Abwehr von Schärding ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst fünf Gegentreffer musste der SK Waizenauer Schärding bislang hinnehmen. Die Schärdinger sammeln also weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf vier summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu.





Seit fünf Spielen wartet die Union Pettenbach schon auf einen dreifachen Punktgewinn. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Schärding ungeschlagen ist.





Die Besten:



SK Waizenauer Schärding: Marko Peric (LM), Benedikt Großbötzl (ST)

Landesliga West: Union Sparkasse Pettenbach – SK Waizenauer Schärding, 0:5 (0:2)

22 Benedikt Grossboetzl 0:1

41 Jan Schrank 0:2

56 Marcel Lenzbauer 0:3

60 David Svalina 0:4

64 Benedikt Grossboetzl 0:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!