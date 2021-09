"Sind als Einheit aufgetreten" - Sattledt überzeugt mit 5:0 gegen Braunau/Ranshofen

Details Sonntag, 26. September 2021 13:34

Am Samstagnachmittag ließ sich ATSV Bamminger Sattledt mit einem gelungenen 5:0-Sieg gegen SPG Braunau/Ranshofen feiern. Vor 100 Zusehern in der Sattledter Voralpenkreuz-Arena avancierte Enis Kolakovic mit seinen drei Toren zum Mann dieses Spiels in der siebten Runde der Landesliga West. Ivica Lucic, Trainer der erfolgreichen Mannschaft aus Sattledt, bezeichnete seine Spieler als "richtig bissig" und "stark in den Zweikämpfen."

"Wir sind gut in das Spiel reingekommen" meinte Ivica Lucic, Trainer von ATSV Bamminger Sattledt, nach Spielende im Gespräch mit Ligaportal.at. Und tatsächlich: Die erste Spielhälfte gehörte hauptsächlich dem Gastgeber aus Sattledt. Enis Kolakovic brachte den ATSV Bamminger Sattledt in der 16. Spielminute in Führung. In der 36. Minute erhöhte Michael Schimpelsberger auf 2:0 für die Sattledter. Mit einer 2:0-Führung für den ATSV Bamminger Sattledt ging es in die Kabinen als Referee Almir Barucic die erste Hälfte abpfiff.



Kolakovic mit Dreierpack



In der zweiten Spielhälfte verbesserte Kolakovic sein Torekonto nach Wiederanpfiff mit einem Doppelpack (53./88.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte und somit für einen Dreierpack sorgte. In der 77. Minute fanden die Gäste der SPG Braunau/Ranshofen noch eine Torchance vor, allerdings ohne Erfolg. Ab der 80. Minute waren die Braunauer/Ranshofener vorwiegend mit der Verteidiung ihres Tores beschäftigt, um nicht eine noch höhere Niederlage zu kassieren. Der ATSV Bamminger Sattledt überwand schließlich in der letzten Spielminute noch einmal den gegnerischen Schlussmann Filip Drevojan zum 5:0 (90.), diesen Treffer erzielte Semih Gölemez. Ein durchaus herzeigbares Resultat also in Summe für die Sattledter Hausherren.





"Haben Spielfeld verengt"



Der Sattledter Trainer Ivica Lucic war nach diesem 5:0-Ergebnis mehr als zufrieden mit der Leistung seiner Spieler und kommentierte das Spielgeschehen im Gepräch mit Ligaportal.at: "Wir sind gut in das Spiel reingekommen, hatten dann aber eine Flaute zur Mitte der ersten Halbzeit, waren danach aber wieder voll da. Der Gegner war bemüht, versuchte die Spielsituationen aber spielerisch zu lösen und das war meiner Meinung nach der Knackpunkt. Sie haben uns damit schon erdrückt, aber wir haben das Spielfeld verengt und außerdem ihre Fehler im Spielaufbau genützt. Wir sind heute als Einheit aufgetreten. Meine Jungs waren richtig bissig und stark in den Zweikämpfen. Vor allem vier Tore haben sie super herausgespielt."







Bei ATSV Bamminger Sattledt präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Die Sattledter befinden sich somit momentan mit 12 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz der Landesliga West. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim ATSV Bamminger Sattledt etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der ATSV Sattledt.





SPG Braunau/Ranshofen holte hingegen auswärts bisher nur drei Zähler. Die Defensive des SPG Braunau/Ranshofen muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 18-mal war dies der Fall. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten für die Braunauer/Ranshofener alles andere als positiv. Der SPG Braunau/Ranshofen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. So steht man aktuell mit sieben Punkten auf dem zehnten Platz.





Die Besten:



ATSV Bamminger Sattledt: Semih Gölemez (RM), Michael Schimpelsberger (ST), Enis Kolakovic (ZOM)

Landesliga West: ATSV Bamminger Sattledt – SPG Braunau/Ranshofen, 5:0 (2:0)

16 Enis Kolakovic 1:0

36 Michael Schimpelsberger 2:0

53 Enis Kolakovic 3:0

88 Enis Kolakovic 4:0

90 Semih Goelemez 5:0

