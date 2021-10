"Froh über Arbeitssieg" - Wimsbach gewinnt 2:1 bei Braunau/Ranshofen

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 15:56

Nach vier Unentschieden in Folge kam SK Bad Wimsbach 1933 am Samstag in der achten Runder der Landesliga West zu einem 2:1-Auswärtssieg bei SPG Braunau/Ranshofen. Vor 180 Zusehern in der Hans Wallisch-Sportanlage Ranshofen zeigten sich die Gäste siegeshungrig. Bad Wimsbach-Trainer Thomas Plasser war sehr froh über diesen "verdienten Sieg": "Auch wenn es von uns heute keine Topleistung war, sind wir sehr froh über diesen Arbeitssieg."

Der SPG Braunau/Ranshofen geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Jan Kolnberger zum 1:0 für die Gäste aus Bad Wimsbach einnetzte. Rund um die 18. Minute kamen die Spieler von SK Bad Wimsbach 1933 immer wieder zu einigen gefährlichen Chancen. Die Hausherren markierten in Minute 38 den Ausgleich zum 1:1., den Treffer erzielte Jakob Füreder kurz vor der Pause. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit durch Referee Patrick Koidl noch nicht zu treffen. Es ging mit einem 1:1-Gleichstand in die Kabinen.



Rote Karte für Gann



Die zweite Halbzeit brachte vor allem zwei erwähnenswerte Szenen innerhalb von zwei Minuten: In der 68. Minute kassierte Mario Gann für eine Torchancenverhinderung die Rote Karte und eine Minute später bejubelte der SK Bad Wimsbach 1933 das 2:1 durch einen tollen Freistoßtreffer von Simon Schröder. Die Gäste aus Bad Wimsbach fuhren somit als Sieger heim und sprangen auf den sechsten Tabellenplatz der Landesliga West vor.





SPG Braunau/Ranshofen bleibt nach dieser Niederlage auf dem zehnten Platz der Landesliga West mit einem 11:20-Torverhältnis und sieben Punkten. Nach acht Runden lautet die aktuelle Bilanz: zwei Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen.





Sieger SK Bad Wimsbach 1933 verbesserte sich hingegen mit diesem 2:1-Sieg auf den sechsten Platz und steht dort momentan mit einem 13:7-Torverhältnis und 14 Punkten. Die Bilanz nach acht Runden liest sich folgend: drei Siege und fünf Unentschieden.







Stimme zum Spiel:





Thomas Plasser (Trainer SK Bad Wimsbach 1933):



"Wir starteten heute mit einer richtig guten Anfangsphase mit vielen Chancen und schließlich mit unserem frühen Tor. Nach dem kuriosen Gegentor wurde es ein bisschen knapp für uns danach. Aber in der zweiten Halbzeit machte dann Simon Schröder ein super Freistoßtor für uns. Zum Schluss hatten wir noch einige Möglichkeiten um den Sack zuzumachen. Es war insgesamt ein verdienter Sieg, auch wenn wir nicht das Maximum an Leistung abgerufen haben. Aber nach vier Unentschieden sind wir sehr froh über diesen Arbeitssieg, auch wenn es eben keine Topleistung von uns heute war."







Die Besten:



SK Bad Wimsbach 1933: Florian Schöfbenker (ZM), Jan Kolnberger (DM)





Landesliga West: SPG Braunau/Ranshofen – SK Bad Wimsbach 1933, 1:2 (1:1)

7 Jan Kolnberger 0:1

38 Jakob Fuereder 1:1

69 Simon Schroeder 1:2

