Schwanenstadt nach 1:4-Niederlage gegen Kammer weiter Schlusslicht

Auch in der neunten Runde der Landesliga West konnte sich SC Schwanenstadt 08 im Spiel gegen SK Kammer am Samstag nicht durchsetzen und musste mit dem 1:4-Ergebnis schon die achte Niederlage dieser Saison einstecken. Vor 320 Zusehern im Axians-Stadion Vor der Au hatten die Hausherren nur wenige Chancen. Der siegreiche Kammer-Co-Trainer Jürgen Schobesberger lobte sein Team hingegen naturgemäß nach dem Spiel: "Wir konnten unsere kämpferische Stärke heute sehr gut auf den Platz bringen und waren bis zum Schluss fit und sehr gut dabei."

Am Samstagnachmittag kam es in der neunten Runde der Landesliga West zu der Partie zwischen SC Schwanenstadt 08 und SK Kammer: Thomas Zilles brachte die Gäste aus Kammer in der zehnten Spielminute per Elfmeter in Führung (10.). Und nur zwei Minuten später in der zwölften Minute erhöhte sein Teamkollege Markus Gruber den Vorsprung des SK Kammer afu 2:0. Bevor es in die Pause ging, hatten die Hausherren noch das 1:2 parat (42.), erzielt durch Robin Frühwirth. Zur Pause war der SK Kammer im Fahrwasser und verbuchte eine knappe 2:1-Führung.



Kammer souverän und spielstark



Acht Minuten nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte durch Referee Wolfgang Oberhuber beförderte Marcel Haider das Leder zum 3:1 für SK Kammer über die Linie (53.). Jürgen Schobesberger, Co-Trainer von SK Kammer, meinte über das 3:1 für seine Mannschaft: "Nach unserem Tor zum 3:1 war dieses Spiel eigentlich vorbei." Außerdem meinte er über die zweite Halbzeit:" In der zweiten Halbzeit hatten die Schwanenstädter fast keinen Zugriff und wir waren dominant und spielerisch überlegen." Ehe der Abpfiff ertönte, war es Rafael Kurtulmus, der das 4:1 aus Sicht der Gäste aus Kammer perfekt machte (88.). Somit kassierte der Gastgeber bereits die achte Niederlage in dieser Saison.





SC Schwanenstadt 08 liegt nach dieser Niederlage weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz der Landesliga West und steht dort aktuell mit einem 5:28-Torverhältnis und nur einem Punkt. Die Bilanz nach neun Spielen: ein Unentschieden und acht Niederlagen.



SK Kammer befindet sich nach wie vor auf dem siebten Platz mit einem 14:9-Torverhältnis und 15 Punkten. Die Bilanz nach neun Spielen: vier Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen.





Am Freitag, den 15.10.2021, tritt der SC Schwanenstadt 08 bei der Union Peuerbach an (19:30 Uhr), einen Tag später (15:30 Uhr) genießt der SK Kammer Heimrecht gegen die Union SGS Dorf an der Pram.



Stimme zum Spiel:



Jürgen Schobesberger (Co-Trainer SK Kammer):



"Die ersten fünf bis acht Minuten haben wir nicht in das Spiel gefunden und hatten somit keinen Zugriff auf diese Partie. Aber nach unseren zwei durch Standards erzielten Tore lagen wir 2:0 vorne und sind dann gut ins das Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit hatten die Schwanenstädter fast keinen Zugriff und wir waren dominant und spielerisch überlegen. Nach unserem Tor zum 3:1 war dieses Spiel eigentlich vorbei. Unser physisch-konditioneller Zustand bei uns war heute sehr gut, außerdem konnten wir auch unsere kämpferische Stärke sehr gut auf den Platz bringen. Wir waren von der Kondition her bis zum Schluss fit und sehr gut dabei."





Die Besten:



SK Kammer: Daniel Gruber (ROM), Thomas Zilles (ZM), Oliver Habring (LM), Marcel Haider (LV)

Landesliga West: SC Schwanenstadt 08 – SK Kammer, 1:4 (1:2)

10 Thomas Zilles 0:1

12 Markus Gruber 0:2

42 Robin Fruehwirth 1:2

53 Marcel Haider 1:3

88 Rafael Kurtulmus 1:4

