"Nie gefährdeter Sieg" - Esternberg triumphiert bei Dorf/Pram mit 3:0

Union Handy Shop Esternberg gelang am Samstag gegen Union SGS Dorf an der Pram ein gelungener 3:0-Auswärtssieg. Vor 135 Zusehern in der Einböck-Arena trafen Jan Vejvar, Michael Fuchs und Sebastian Zauner. Esternberg-Trainer Jochen Fröschl sprach von "Stabilität und Qualität" seiner Mannschaft und hob vor allem die Leistung der Defensiv-Abteilung hervor: "Wir haben uns in der Defensive gut gefangen."

Nur einen kurzen Moment nach Anpfiff der Begegnung von Schiedsrichter Lino Heiduck fiel schon der erste Treffer: Jan Vejvar markierte in der zweiten Minute die Führung für Union Handy Shop Esternberg. Doch die Hausherren zeigten sich danach auch immer wieder mit einigen Chancen vor dem Esternberger Tor, in der neunten Minute gelang ihnen sogar fast der Ausgleich. In der 30. Minute fanden die Gäste eine gute Torchance vor, konnten dabei aber kein Tor erzielen. Auch zwei Minuten später wieder ein gefährlicher Augenblick für die Hausherren, als die Esternberger nach einem Freistoß fast das 2:0 auf dem Fuß hatten. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand aber nichts mehr und so ging es bei einem 0:1-Stand für beide Teams in die Kabinen zur Halbzeitpause.



Rot für Steinmetz



In der 67. Minute kassierte Lucas Steinmetz von Union SGS Dorf an der Pram für ein Foul die Rote Karte. Kurz darauf erhöhte Michael Fuchs für Union Handy Shop Esternberg auf 2:0 (72.). Wenige Minuten darauf stand es fast schon 3:0 für die Gäste, doch der Ball landete dieses Mal nur im Außennetz des Gegners. Doch der dritte Treffer fiel dann doch noch kurz vor dem Schlusspfiff: Sebastian Zauner verwertete schließlich noch seinen Schuss zum 3:0-Endstand aus Gästesicht (89.). Schlussendlich reklamierte die Union Handy Shop Esternberg einen Sieg in der Fremde für sich und wies Union SGS Dorf an der Pram in die Schranken. Für Esternberg-Trainer Jochen Fröschl war an diesem Spieltag zwei Aspekte spielentscheidend: "Die Qualität und Stabilität meiner Mannschaft waren heute der Schlüssel zum Erfolg."





Nach der empfindlichen Schlappe steckt die Union SGS Dorf an der Pram weiter im Schlamassel. Im Angriff weist der Gastgeber deutliche Schwächen auf, was die nur neun geschossenen Treffer eindeutig belegen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für die Union SGS Dorf an der Pram, sodass man lediglich einen Punkt holte. SGS Dorf an der Pram steht nun also mit einem 9:25-Torverhältnis und vier Punkten auf dem 12. Platz.

Trotz der drei Zähler machte Union Handy Shop Esternberg im Klassement keinen Boden gut. Drei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Union Handy Shop Esternberg bei. In den letzten fünf Partien rief die Union Esternberg konsequent Leistung ab und holte acht Punkte. Die Esternberger befinden sich damit momentan mit einem 12:12-Torverhältnis und 12 Punkten auf dem neunten Rang.

Am nächsten Samstag reist die Union Dorf/Pram zum SK Kammer, zeitgleich empfängt Esternberg den ATSV Bamminger Sattledt.



Stimme zum Spiel:



Jochen Fröschl (Trainer Union Handy Shop Esternberg):



"Wir haben heute sehr gut losgelegt und von Anfang an eine Aktivität gehabt, was uns vor allem in den letzten Spielen oft abgegangen ist. Außerdem haben wir nach und nach eine Ruhe in das Spiel hinein gekriegt. Mit dem 2:0 war der Deckel drauf. Wir waren heute insgesamt sehr griffig in den Zweikämpfen. Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, weil wir hinten gut gestanden sind. Wir haben uns in der Defensive gefangen. Es war ein nie gefährdeter Sieg heute. Meine Mannschaft war sehr giftig heute und hat eine gute Mentalität gezeigt. Die Stabilität und Qualität waren der Schlüssel zum Erfolg. Schon die letzten vier Spiele haben wir zu Null gespielt und heute eben auch wieder."



Die Besten:



Union Handy Shop Esternberg: Kollektives Lob

Landesliga West: Union SGS Dorf an der Pram – Union Handy Shop Esternberg, 0:3 (0:1)

2 Jan Vejvar 0:1

72 Michael Fuchs 0:2

89 Sebastian Zauner 0:3

