"Leidenschaft und Willen gezeigt" - Schwanenstadt mit erstem Saisonsieg - 3:2 bei Peuerbach

Samstag, 16. Oktober 2021

Mit einem 3:2-Auswärtssieg bei Union Peuerbach fuhr SC Schwanenstadt 08 den ersten Saisonsieg in der Landesliga West ein. Nach einem 1:1-Pausenstand konnten die Gäste aus Schwanenstadt in der zweiten Halbzeit noch zulegen und zwei Treffer erzielen. Nach diesem Erfolg vor 200 Zuschauern in der Sparkassen-Arena Peuerbach war das Schwanenstädter Trainerteam mehr als glücklich: "Ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft!"

Schon in der sechsten Spielminute klingelte es im Kasten von Union Peuerbach: Der SC Schwanenstadt 08 erwischte einen Blitzstart in dieses Spiel, als Robin Frühwirth per Elfmeter zur frühen Führung für die Gäste traf. Lange währte die Freude der Schwanenstädter über dieses Tor allerdings nicht, denn nur eine Minute darauf schoss Stefan Kornfelder den Ausgleichstreffer für die Peuerbacher zum 1:1 (7.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabinen, als Referee Kurt Habichler zur Halbzeitpause abpfiff.



Frühwirth mit Doppelpack



Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit erzielte der SC Schwanenstadt 08 das 2:1, dieser Treffer gelang erneut Frühwirth, der somit einen Doppelpack erreichte (48.). Und vier Minuten danach brachte Franck Matondo den Ball zum 3:1 zugunsten der Gäste über die Linie (52.), es stand nun also 3:1 für SC Schwanenstadt 08. In der 57. Minute brachte Roman Steinmann den Ball im Netz des SC Schwanenstadt 08 unter, es war der letzte Treffer in diesem Spiel, welches somit mit einem 3:2-Auswärtserfolg für die Schwanenstädter endete. Auch wenn die Hausherren in der 84. Minute noch eine große Möglichkeit zum 3:3-Ausgleich hatten, brachten die Schwanenstädter diesen Drei Punkte-Gewinn über die Ziellinie. Erfolgstrainer der Schwanenstädter, Norbert Hutterer, meinte nach Spielende zu Ligaportal.at: "Natürlich waren wir sehr unter Druck, hatten aber heute endlich einmal auch das Glück auf unserer Seite, nachdem in den Spielen zuvor immer ein bisschen Pech dabei war."





Union Peuerbach liegt nach dieser Niederlage mit einem 9:24-Torverhältnis und drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Landesliga West. Die Bilanz nach zehn Runden lautet: drei Unentschieden und sieben Niederlagen.

Die Freude über diesen ersten Saisonsieg für SC Schwanenstadt 08 war naturgemäß riesig. Sie konnten sich mit diesem Sieg auf den vorletzten, also 13. Platz, verbessern und stehen dort nun mit einem 8:30-Torverhältnis und vier Punkten. Mit 30 Toren fingen sich die Schwanenstädter bis dato die meisten Gegentore in der Landesliga West ein. Die Bilanz der Schwanenstädter nach zehn Spielen: ein Sieg, ein Unentschieden und acht Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist die Union Peuerbach zur Union SGS Dorf an der Pram, zeitgleich empfängt Schwanenstadt die Union Stampfl-Bau Ostermiething.





Stimme zum Spiel:



Norbert Hutterer (Trainer SC Schwanenstadt 08):



"Wir haben heute Leidenschaft und Willen gezeigt und gewonnen, obwohl wir nicht die spielstärkste Mannschaft gewesen sind. Natürlich waren wir sehr unter Druck, hatten aber heute endlich einmal auch das Glück auf unserer Seite, nachdem in den Spielen zuvor immer ein bisschen Pech dabei war. Ganz klar haben wir noch viel Luft nach oben, aber dieser Sieg heute war ein guter Start. Gemeinsam mit meinem Co-Trainer Wolfgang Wagner haben wir als Vorbereitung auf dieses Spiel ein Teambuilding mit unseren Spielern gemacht, unsere Mannschaft war also gut vorbereitet. Nach diesem Sieg sind wir beide davon überzeugt, dass wir die Liga halten werden und im Frühjahr eine andere Präsenz an den Tag legen werden. Wir sind beide ein gut eingespieltes Trainerteam und teilen dieselbe Philosophie. Ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft!"





Die Besten:



SC Schwanenstadt 08: "Pauschallob an die gesamte Mannschaft" (SC Schwanenstadt 08-Trainer Norbert Hutterer) + Robin Frühwirth (RM), Christoph Ohler (IV), Dominik Strasser (LV)

Landesliga West: Union Peuerbach – SC Schwanenstadt 08, 2:3 (1:1)

6 Robin Fruehwirth 0:1

7 Stefan Kornfelder 1:1

48 Robin Fruehwirth 1:2

52 Franck Matondo 1:3

57 Roman Steinmann 2:3

