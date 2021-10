"Klarer und verdienter Sieg" - Andorf mit 4:0-Erfolg gegen Pettenbach

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 12:25

Sebastian Witzender gelang beim 4:0-Heimsieg von FC SGS Andorf gegen Union Sparkasse Pettenbach ein Dreierpack. In dieser Begegnung in der zehnten Runde der Landesliga West zeigten die Hausherren vor 150 Zuschauern in der Daxl-Arena eine solide Leistung. Andorf-Trainer Josef Hamedinger war nach Spielende zufrieden: "Wir waren heute von der ersten Minute an die überlegene Mannschaft!"

Die 150 anwesenden Zuschauer am Samstagnachmittag bei der Begegnung zwischen FC SGS Andorf und Union Sparkasse Pettenbach sahen in der elften Minute die erste große Torchance der Hausherren, welche aber nicht gewinnbringend verwertet werden konnte. FC SGS Andorf-Trainer Josef Hamdinger sprach nach Spielende davon: "Wir waren heute von der ersten Minute an die überlegene Mannschaft und haben immer versucht das Spiel in unsere Richtung zu lenken." Und es blieben in der ersten Halbzeit weiterhin überwiegend die Andorfer die spielbestimmende Mannschaft: Nur fünf Minuten später, in der 16. Minute, hielt der Pettenbacher Tormann Tobias Zeitlinger einen Kopfball der Heimmannschaft. Doch auch die Gäste aus Pettenbach konnten in der 33. Minute eine große Torchance für sich verbuchen, als der Ball kurz vor der Andorfer Torlinie abgewehrte worden ist. Kurz vor Halbzeitpause schließlich machte Sebastian Witzeneder in der 39. Minute das 1:0 der Heimmannschaft perfekt. Bevor es in die Pause ging, hatte Thomas Kickinger noch das 2:0 für FC SGS Andorf parat (44.). Mit einer 2:0-Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause.

Witzeneder mit Doppelpack

Nach Wiederanpfiff durch Referee Herbert Haslehner hatten die Andorfer eine gute Torchance, die aber nichts einbrachte. Auch die zweiten 45 Minuten waren durch eine solide spielerische Leistung der Androfer gekennzeichnet, darunter einige gefährliche Konter. Zwei dieser Aktionen führten dann letztendlich zu einem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten: Nach seinem zweiten Tor (73.) markierte Witzeneder wenig später seinen dritten Treffer (78.). Mit diesem insgesamt verdienten und soliden 4:0-Heimsieg verbesserten sich die Hausherren zwischenzeitlich auf den vierten Tabellenplatz der Landesliga West bei einem Spiel weniger.

Stimme zum Spiel:

Josef Hamedinger (Trainer FC SGS Andorf):



"Wir waren heute von der ersten Minuten an die überlegene Mannschaft und haben immer versucht das Spiel in unsere Richtung zu lenken. Manchmal hat uns allerdings die Präzision bis zum letzten Pass gefehlt. In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass Pettenbach bemüht war noch etwas zu erreichen in diesem Spiel. Wir haben dann noch einige gefährliche Konter kreiert. Ingesamt passt das Ergebnis, es war ein klarer und verdienter Sieg für uns."



Die Besten:

FC SGS Andorf: Jacob Manetsgruber (ZM), Sebastian Witzeneder (ST)





Landesliga West: FC SGS Andorf – Union Sparkasse Pettenbach, 4:0 (2:0)

39 Sebastian Witzeneder 1:0

44 Thomas Kickinger 2:0

73 Sebastian Witzeneder 3:0

78 Sebastian Witzeneder 4:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!