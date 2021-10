Schwanenstadt verdirbt Ostermiething bei 2:2 die Laune

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 17:46

"Wir hätten es heute in der ersten Halbzeit entscheiden können" meinte Robert Berg, Trainer von Union Stampfl-Bau Ostermiething, nach Spielende beim 2:2 gegen SC Schwanenstadt 08. Nach diesem Punktegewinn in der elften Runde der Landesliga West bleiben die Ostermiethinger trotzdem weiterhin Tabellenführer. Vor 150 Zuschauern im AXIANS-Stadion Vor der Au erzielten wieder Resul Omerovic und Elvis Ozegovic die Treffer. Mit der Chancenverwertung seines Teams zeigte sich Berg nicht ganz zufrieden: "In der ersten Halbzeit hatten wir drei, vier gute Chancen, die hätten wir machen müssen!"

"Gefrustet in die Kabine"

Am Samstagnachmittag stand in der elften Runde der Landesliga West die Partie zwischen SC Schwanenstadt 08 und Union Stampfl-Bau Ostermiething auf dem Zettel: In den ersten zehn Minuten konnten sich die Hausherren als die aktivere Mannschaft präsentieren, daraus aber kein Kapital schlagen. Doch nur einige MInuten daraufhin schalteten die Gäste aus Ostermiething offensichtlich einen Gang höher, scheiterten aber ebenfalls immer wieder bei der Chancenverwertung. SC Schwanenstadt 08 schaffte es dann auch sämtliche Torchancen der Gäste erfolgreich abzuwehren. Und schließlich, obwohl die Ostermiethinger nach wie vor mehr vom Spiel und gerade in den letzten Minuten mehr Torchancen hatten, erzielten die Schwanenstädter in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte - kurz vor dem Pausenpfiff von Referee Robert Platzer, das 1:0 durch Franck Matondo (47.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der SC Schwanenstadt 08 einen knappen Vorsprung herausgespielt. Robert Berg, Trainer von Union Stampfl-Bau Ostermiething, beschrieb das späte Gegentor folgend: "Natürlich sind wir dann dadurch gefrustet in die Kabine gegangen."

"Punkteteilung nicht ganz unverdient"

Nach Wiederanpfiff für die zweite Halbzeit konnten die Gäste dann endlich auch ihren Teil zu dieser Partie beitragen: Resul Omerovic war zur Stelle und markierte das 1:1 der Union Stampfl-Bau Ostermiething (55.). Die Antwort von Gegner SC Schwanenstadt 08 kam promt, als nur drei Minuten später Robin Frühwirth einen Elfmeter erfolgreich zur 2:1-Führung der Hausherren verwandeln konnte (58.). Wenige Augenblicke danach hätten die Schwanenstädter schon mit 3:1 führen können, als sich eine große Torchance für die Heimmannschaft ergab. In der 67. Spielminute ging ein gut geschossener Freistoß der Ostermiethinger knapp über das gegnerische Tor. Doch die Gäste wollten hier nicht punktelos heimfahren und hatten schließlich doch noch eine Antwort parat: Elvis Ozegovic traf zum 2:2 zugunsten des Ligaprimus aus Ostermiething (81.). Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff. Berg bezeichnete diese Punkteteilung nach dem Abpfiff im Gespräch mit Ligaportal.at als "nicht ganz unverdient".

Stimme zum Spiel:

Robert Berg (Trainer Union Stampfl-Bau Ostermiething):

"Wir haben gewusst, dass Schwanenstadt gute Einzelspieler hat. In der ersten Halbzeit hatten wir drei, vier gute Chancen, die hätten wir machen müssen. Natürlich sind wir dann durch das Gegentor so kurz vor der Halbzeitpause, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, gefrustet in die Kabine gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann sauber rausgespielt zum 1:1. In der 90. Spielminute haben wir den Matchball gehabt, aber leider nichts daraus gemacht. Wir hätten es heute in der ersten Halbzeit entscheiden können. Aber die Punkteteilung war nicht ganz unverdient. Gegen unseren nächsten Gegner Braunau wollen wir dann natürlich wieder drei Punkte holen."

Die Besten:

Union Stampfl-Bau Ostermiething: Matthias Felber (ZM), Florian Leitner (RV)

Landesliga West: SC Schwanenstadt 08 – Union Stampfl-Bau Ostermiething, 2:2 (1:0)

47 Franck Matondo 1:0

55 Resul Omerovic 1:1

58 Robin Fruehwirth 2:1

81 Elvis Ozegovic 2:2

