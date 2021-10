"Gerechtes Unentschieden" - Sattledt und Kammer trennen sich 1:1

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 18:16

Am Freitagabend teilten sich ATSV Bamminger Sattledt und SK Kammer in der elften Runde der Landesliga West nach einem 1:1 die Punkte. Beide Tore fielen in der ersten Spielhälfte vor 150 Zuschauern in der Voralpenkreuzarena. Klaus Eder, Sektionsleiter von ATSV Bamminger Sattledt, lobte beide Teams in dieser Partie nach Spielende: "Das war heute von beiden Seiten eine sehr gute Landesliga-Partie."

Beide Tore in erster Halbzeit

Beide Tore in der Partie zwischen ATSV Bamminger Sattledt und SK Kammer fielen innerhalb von nur zwei Minuten kurz vor der Halbzeitpause, nachdem sich beide Teams ein Spiel auf Augenhöhe lieferten: In der 37. Minute traf Michael Schimpelsberger zum 1:0 für die Hausherren und in der 39. Minute erzielte Manuel Alexander den Ausgleichstreffer zum 1:1 für die Gäste aus Kammer. Der Zwischenstand lautete also 1:1, nachdem Referee Klaus Biebl zur Halbzeitpause abpfiff und beide Teams zum Gang in die Kabinen bat.

"Lucky Punch kurz vor Schluss"

In der zweiten Spielhälfte lieferten sich beide Mannschaften erneut ein Duell auf "sehr hohem Niveau" (Klaus Eder, Sektionsleiter ATSV Bamminger Sattledt), welche zu keinen Toren mehr führte. Als der Unparteiische das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Eder beschrieb die zweite Halbzeit so: "Wir waren in den ersten 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit besser. Und zum Schluss hätten wir dann noch den Lucky Punch machen können." Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim 1:1-Unentschieden blieb, welches für keine beider Mannschaften eine tabellarische Veränderung brachte: ATSV Bamminger Sattledt bleibt mit 14 Punkten auf dem neunten Platz der Landesliga West, während Gegner SK Kammer nach diesem Punktegewinn mit 19 Zählern auf dem sechsten Rang liegt.

Stimme zum Spiel:

Klaus Eder (Sektionsleiter ATSV Bamminger Sattledt):

"Das war heute von beiden Seiten eine sehr gute Landesliga-Partie. In der ersten Halbzeit war Kammer besser, unser Tor zum 1:0 erfolgte nach einer gelungenen Standardsituation. In der zweiten Halbzeit waren wir in den ersten 15, 20 Minuten besser. Aber beide Teams haben auf sehr hohem Niveau gespielt. Zum Schluss hätten wir dann noch den Lucky Punch machen können. In Summe war es ein gerechtes Unentschieden finde ich. Heute bekommt mein ganzes Team ein Pauschallob."

Die Besten:

ATSV Bamminger Sattledt: "Pauschallob an die gesamte Mannschaft" (Klaus Eder, Sektionsleiter ATSV Bamminger Sattledt)

Landesliga West: ATSV Bamminger Sattledt – SK Kammer, 1:1 (1:1)

37 Michael Schimpelsberger 1:0

39 Manuel Alexander 1:1

