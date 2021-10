"Sieg freut mich für die Jungs" - Dorf/Pram mit 1:0-Sieg gegen Peuerbach

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 19:13

Der Lucky Punch ließ auf sich warten - und gelang der Union SGS Dorf an der Pram im Spiel gegen Union Peuerbach schließlich doch noch in der 88. Spielminute durch den Siegtreffer von Domink Gehmaier. Diese Partie fand am Samstagnachmittag vor 320 Zuschauern in der Einböck-Arena in Dorf an der Pram statt. Dorf/Pram-Trainer Andreas Wimmeder zeigte sich nach Spielende freimütig: "Das war heute kein Leckerbissen für die Zuschauer." Aber die Freude über die drei gewonnenen Punkte überwog doch: "Es freut mich für die Jungs, dass sie sich mit diesem Sieg für die harte Arbeit im Training unter der Woche belohnen konnten!"

"Sechs Punkte-Spiel"

Lucky Punch kurz vor Abpfiff

Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte war es für die Zuschauer wohl schwer zu erraten welches Team hier und heute als möglicher Sieger vom Platz gehen würde. Nach 88 Minuten gab es darauf eine Antwort und zwar von den Hausherren: Zum Mann des Spiels avancierte Dominik Gehmaier, der für die Union SGS Dorf an der Pram in der Schlussphase den Führungs- und Siegtreffer markierte (88.). In der Tabelle änderte dieses Spielresultat weder für die Heimmannschaft noch für die Gäste rangtechnisch etwas: Union SGS Dorf an der Pram befindet sich nach wie vor auf Rang 12 der Landesliga West (sieben Punkte), während Union Peuerbach aktuell auf dem zehnten Platz rangiert (zehn Punkte).

Stimme zum Spiel:

Andreas Wimmeder (Trainer Union SGS Dorf an der Pram):

Die Besten:

SGS Dorf an der Pram: "Pauschallob an meine gesamte Mannschaft" (Andreas Wimmeder, Trainer SGS Dorf an der Pram)

Landesliga West: Union SGS Dorf an der Pram – Union Peuerbach, 1:0 (0:0)

88 Dominik Gehmaier 1:0

