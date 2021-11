Ostermiething nach 6:0 gegen Braunau/Ranshofen seit zehn Spielen ohne Pleite

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 16:03

Die Union Stampfl-Bau Ostermiething kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Damit wurde der Gastgeber der Favoritenrolle vollends gerecht. Resul Omerovic konnte sich vor 320 Zuschauern drei Mal als Torschütze eintragen. Ostermiething-Trainer Robert Berg nach dem Spiel: "Das war heute eine super Leistung meiner gesamten Mannschaft, die haben ihr Spiel über 90 Minuten durchgezogen und hätten noch mehr Tore machen können."

Am Freitag stand in der zwölften Runde der Landesliga West die Partie zwischen Union Stampfl-Bau Ostermiething und SPG Braunau/Ranshofen am Programm: Ein Doppelpack brachte den Tabellenführer in eine komfortable Position: Resul Omerovic war gleich zweimal zur Stelle (8./23.). Ehe der UnparteiischeMarkus Wimmer die Protagonisten zur Pause bat, traf Patrick Rindberger zum 3:0 zugunsten von Ostermiething (44.), ein durchaus angenehmer Pausenstand für die Hausherren.

Omerovic mit Tor Nummer drei

Zur Halbzeit blickte die Union Stampfl-Bau Ostermiething auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Mit dem 4:0 von Matthias Felber für die Ostermiethinger war das Spiel eigentlich schon entschieden (50.). Florian Leitner überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für die Heimmannschaft (76.). Omerovic stellte schließlich in der 88. Minute den 6:0-Sieg für die Union Stampfl-Bau Ostermiething sicher, für ihn war es bereits der dritte Treffer in dieser Partie. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem die Union Ostermiething bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde. Tabellarisch bleiben die Ostermiething nach zehn Spielen ohne Punkteverlust weiter souveräner Tabellenführer der Landesliga West mit einem 32:11-Torverhältnis und 27 Punkten. Gegner und Verlierer SPG Braunau/Ranshofen hingegen rutschte durch diese Niederlage auf den zwölften Platz ab, wo sie mit einem 14:36-Torverhältnis und sieben Punkten rangieren.

Stimme zum Spiel:

Robert Berg (Trainer Union Stampfl-Bau Ostermiething):

"Wir haben das Spiel heute früh entschieden und hätten auch noch mehr Tore machen können. Das war heute eine super Leistung von meiner Mannschaft, die haben ihr Spiel über 90 Minuten lang durchezogen. Für das nächste Spiel gegen Dorf, das letzte vor der Winterpause, wollen wir natürlich etwas Zählbares holen, obwohl das natürlich auch immer eine personelle Frage ist. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir auch bei einer Niederlage als Tabellenerster überwintern werden."

Die Besten:

Union Stampfl-Bau Ostermiething: Resul Omerovic (ST), Florian Leitner (RV) + "Pauschallob an die ganze Mannschaft" (Robert Berg, Trainer Union Stampfl-Bau Ostermiething)

Landesliga West: Union Stampfl-Bau Ostermiething – SPG Braunau/Ranshofen, 6:0 (3:0)

8 Resul Omerovic 1:0

23 Resul Omerovic 2:0

44 Patrick Rindberger 3:0

50 Matthias Felber 4:0

76 Florian Leitner 5:0

88 Resul Omerovic 6:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!