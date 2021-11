"Wir waren frischer und aggressiver im Kopf" - Pettenbach mit 3:0-Auswärtserfolg bei Esternberg

Details Montag, 01. November 2021 11:53

Union Sparkasse Pettenbach nahm am Samstag einen souveränen 3:0-Auswärtserfolg gegen Union Handy Shop Esternberg mit nachhause. Vor 150 Zuschauern im Heinz Ertl-Stadion konnte Mario Müller zwei Tore erzielen. Trotz dieses dreifachen Punktegewinns bleiben die Pettenbacher aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz der Landesliga West. Pettenbach-Trainer Rainer Kührer sprach nach dem Schlusspfiff von einem "hochverdienten Sieg": "Das war heute eine tolle Leistung meiner ganzen Mannschaft!"

Riegler mit Führungstreffer

Union Handy Shop Esternberg gegen Union Sparkasse Pettenbach lautete die Begegnung der zwölften Runde in der Landesliga West am Samstag: Bereits die erste Spielhälfte machte klar, wer die Nase bei Schlusspfiff vorne haben würde, nämlich die Truppe der Pettenbacher, welche sich eine Chance nach der anderen erspielen konnte. In der zehnten Minute kamen die Gäste aus Pettenbach zu einer guten Chance inklusive Eckball, welche allerdings keinen Erfolg einbrachte. In Spielminute 13 schon traf Fabian Riegler vor 150 Besuchern zum 1:0 (13.) für seine Pettenbacher. Nur vier Minuten später konnte sich der gegnerische Tormann Stefan Pointner mit einer erfolgreichen Abwehr der Pettenbacher Torchance auszeichnen. Allzu komfortabel war die 1:0-Pausenführung der Gäste nicht unbedingt, aber immerhin ging der Gast mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen beim Pausenpfiff von Referee Xaver Weilhartner. Doch hier hätte es schon höher für die Pettenbacher stehen können angesichts einer Vielzahl an Torchancen.

Müller-Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit fanden Müller-Festspiele statt: Mario Müller konnte mit einem souveränen Doppelpack innerhalb von drei Minuten auf sich aufmerksam machen (68./71.). In der 68. Minute kassierte außerdem Georg Götzendorfer bei den Hausherren für Unsportlichkeit und Kritik die Gelb-Rote Karte. In der 80. Minute wartete die Union Handy Shop Esternberg mit einer soliden Torchance auf: Ein Schussversuch, der jedoch das gegnerische Tor weit verfehlte. So kam es wie es kommen musste: Mit dem Ende der Spielzeit strich die Union Sparkasse Pettenbach gegen Union Handy Shop Esternberg die volle Ausbeute von drei Punkten ein. Für die aktuelle Tabellensituation der Landesliga West bedeutet dieses Ergebnis Folgendes: die erfolgreichen Pettenbacher stehen im Moment mit einem 23:26-Torverhältnis und 13 Punkten auf dem zehnten Platz, während die Union Handy Shop Esternberg aktuell mit einem 15:19-Torverhältnis und 15 Punkten auf dem achten Platz rangiert.

Stimme zum Spiel:

Rainer Kührer (Trainer Union Sparkasse Pettenbach):

"Dieser Sieg war hochverdient. Esternberg hatte es natürlich aufgrund der englischen Woche schwerer, immerhin hatten sie letzten Dienstag ihr Nachtragsspiel zu absolvieren. Insgesamt waren wir frischer und aggressiver im Kopf, das war heute eine tolle Leistung meiner Mannschaft. Natürlich wollen wir uns mit einer guten Leistung und einem Dreier im nächsten Spiel in die Winterpause verabschieden."

Die Besten:

Union Sparkasse Pettenbach: Pauschallob + Thomas Löberbauer (LV)

Landesliga West: Union Handy Shop Esternberg – Union Sparkasse Pettenbach, 0:3 (0:1)

13 Fabian Riegler 0:1

68 Mario Mueller 0:2

71 Mario Mueller 0:3

