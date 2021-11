"Haben Wille und Leidenschaft gezeigt" - Schwanenstadt klettert nach 3:0 gegen Dorf/Pram weiter nach oben

Details Montag, 01. November 2021 12:57

Aktuell läuft es für SC Schwanenstadt 08: Nach einem Remis im letzten Spiel gegen die Ostermiethinger konnten sie die in dieser Runde gegen Union SGS Dorf an der Pram einen maximalen Erfolg für sich reklamieren: 3:0 gewannen die Schwanenstädter vor 150 Zuschauern im Axians-Stadion Vor der Au. Wolfang Wagner, Co-Trainer der Schwäne, beschrieb die Lage nach Spielende folgend: "Das Team hat die Aufgaben vom Trainer sehr gut angenommen und umgesetzt, das war eine tolle Leistung der gesamten Mannschaft!"

"Mit breiter Brust ins Spiel gegangen"

Nach guten 20 gespielten Minuten bei der Partie zwischen SC Schwanenstadt 08 und Union SGS Dorf an der Pram in der zwölften Runde der Landesliga West ließ sich feststellen: Das war bis jetzt ein offenes Aufeinandertreffen mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Doch nur sechs Minuten später lieferte der Schwanenstädter Franck Matondo die für sein Team passende Antwort auf diese Betrachtung, als er die Gastgeber in der 26. Spielminute mit seinem Tor in Führung brachte. Die Union SGS Dorf an der Pram glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Referee Markus Wimmer beide Teams mit der knappen 1:0-Führung für SC Schwanenstadt 08 in die Kabinen. Der Schwanenstädter Co-Trainer Wolfgang Wagner meinte nach Spielende im Gespräch mit Ligaportal.at übrigens: "Wir haben vor Spielbeginn gewusst, dass es kein einfaches Spiel wird. Natürlich sind wir nach dem Punkt gegen Ostermiething in der letzten Runde mit breiter Brust in das Spiel gegangen, aber wir müssen meiner Meinung nach in Zukunft noch mehr Tore machen."

"Aufgaben von Trainer sehr gut angenommen und umgesetzt"

Nach Wiederanpfiff für die zweiten 45 Minuten konnte Moritz Adlgasser die Kugel zum 2:0 für den SC Schwanenstadt 08 versenken (56.). Und im letzten Spieldrittel schraubte David Ohler das Ergebnis in der 70. Minute mit dem 3:0 für die Schwanenstadter Hausherren noch in die Höhe. Unter dem Strich verbuchte der SC Schwanenstadt 08 gegen die Union SGS Dorf an der Pram einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg. Wolfgang Wagner, Co-Trainer der Schäne, kommentierte die Lage seiner Mannschaft nach Spielschluss so: "Meine Spieler haben heute alle wieder einen großen Willen und eine tolle Leidenschaft gezeigt. Das ganze Team hat die Aufgaben von Trainer Norbert Hutterer sehr gut angenommen und umgesetzt. Unser Ziel lautet nach wie vor, dass wir so viele Gegner wie möglich hinter uns lassen, es sollten zumindest zwei Gegner am Ende der Saison hinter uns liegen." Tabellarisch gestaltet sich die Situation für beide Mannschaften nach diesem Spiel folgendermaßen: Sieger SC Schwanenstadt 08 kletterte nach diesem Sieg auf den elften Tabellenplatz der Landesliga West und befindet sich dort nun mit einem 13:32-Torverhältnis und acht Punkten, während Verlierer Union SGS Dorf an der Pram auf den 13. Rang zurückgerutscht ist und dort mit einem 11:31-Torverhältnis und sieben Punkten steht.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Wagner (Co-Trainer SC Schwanenstadt 08):

"Wir haben schon vorher gewusst, dass es kein einfaches Spiel wird, aber wir haben uns daher sehr gut auf den Gegner eingestellt. Natürlich sind wir nach dem Unentschieden gegen Ostermiething in der letzten Runde mit breiter Brust aufgetreten. Wir müssen aber in Zukunft noch mehr Tore machen. Unser Ziel lautet nach wie vor, dass wir so viele Gegner wie möglich hinter uns lassen, es sollten zumindest zwei Gegner am Ende der Saison hinter uns liegen. Meine Spieler haben heute alle wieder einen großen Willen und eine tolle Leidenschaft gezeigt. Das ganze Team hat die Aufgaben von Trainer Norbert Hutterer sehr gut angenommen und umgesetzt."

Die Besten:

SC Schwanenstadt 08: Dominik Strasser (LM), Stefan Sammer (ZM), David Ohler (IV), Christoph Ohler (IV), Moritz Adlgasser (RM) + Pauschallob an die ganze Mannschaft

Landesliga West: SC Schwanenstadt 08 – Union SGS Dorf an der Pram, 3:0 (1:0)

26 Franck Matondo 1:0

56 Moritz Valentin Adlgasser 2:0

70 David Ohler 3:0

