"Von Anfang an das Kommando übernommen" - Wimsbach mit 4:1-Sieg bei Kammer

Details Montag, 01. November 2021 13:44

Der SK Bad Wimsbach 1933 kam gegen den SK Kammer am Samstag zu einem klaren 4:1-Erfolg vor 300 Zuschauern auf dem Sportplatz Kammer. Der Co-Trainer von SK Bad Wimsbach 1933, Gerald Hofer, meinte nach Spielende: "Wir sind gut in die Partie gestartet und haben auch nach dem Gegentor zum Ausgleich nicht den Kopf hängen gelassen. Wir haben bis zum Schluss dominiert. Wir wollen bis zum Saisonschluss vornei mit dabei bleiben."

"Gut in die Partie gestartet"

Am Samstag kam es in der zwölften Runde der Landesliga West zu der Begegnung zwischen SK Kammer und SK Bad Wimsbach 1933: Gerald Hofer, Co-Trainer von SK Bad Wimsbach 1933, meinte später zu Ligaportal.at: "Wir haben von Anfang an das Kommando heute übernommen und sind gut in diese Partie gestartet." Das erste Tor des Spiels ging an die Gäste aus Bad Wimsbach: Allerdings gelang dies nur mithilfe des SK Kammer, denn Unglücksrabe Marcel Haider beförderte den Ball ins eigene Netz (21.). Aus der Ruhe ließ sich der SK Kammer nicht bringen. Manuel Alexander erzielte wenig später den Ausgleich (22.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Philipp Plojer in der 30. Minute. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

"Bis zum Schluss dominiert"

Nur drei Minuten nach Ende der Pause trug sich Florian Danner in der 48. Spielminute in die Torschützenliste mit seinem Treffer 3:1 für die Gäste ein. In der 61. Minute kassierte Patrick Kroissmayr für eine Torchancenverhinderung von Referee Stephan Bauer die Rote Karte. Erneut trafen die Gäste und stellten den Spielstand damit auf 4:1 (67.), den letzten Treffer konnte Florian Schöfbenker erzielen. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann der SK Bad Wimsbach 1933 gegen den SK Kammer. Gerald Hofer, Co-Trainer der Gäste, meinte nach Spielende zu Ligaportal.at: "Nach dem Gegentor zum Ausgleich haben wir den Kopf nicht hängen gelassen und haben weitergekämpft. Insgesamt haben wir bis zum Schluss dominiert. Im letzten Spiel vor der Winterpause nächstes Wochenende wollen wir natürlich an die Leistungen der letzten Wochen anschließen und ein positives Ergebnis einfahren. Darüber hinaus wollen wir auch nächstes Jahr bis zum Saisonschluss möglichst vorne dabei bleiben in der Tabelle." Tabellarisch bedeutet dieses Erbgnis für beide Teams folgendes: SK Kammer rutschte durch diese Niederlage auf den siebten Platz der Landesliga West ab und steht dort aktuell mit einem 19:15-Torverhältnis und 19 Punkten, während Sieger SK Bad Wimsbach 1933 nach dem dreifachen Punktegewinn sich auf den sechsten Rang verbessern konnte, wo er sich mit einem 19:11-Torverhältnis und 21 Punkten befindet.

Stimme zum Spiel:

Gerald Hofer (Co-Trainer SK Bad Wimsbach 1933):

Die Besten:

SK Bad Wimsbach 1933: Pauschallob an die ganze Mannschaft

Landesliga West: SK Kammer – SK Bad Wimsbach 1933, 1:4 (1:2)

21 Eigentor durch Marcel Haider 0:1

22 Manuel Alexander 1:1

30 Philipp Plojer 1:2

48 Florian Danner 1:3

67 Florian Schoefbenker 1:4

