Peuerbach ringt Sattledt 1:0 nieder - Steinmann mit Tagestreffer

Montag, 01. November 2021

Mit nur einem Tor Unterschied endete am Samstag die Begegnung zwischen Union Peuerbach und ATSV Bamminger Sattledt in der zwölften Runde der Landesliga West: 1:0 konnte das Heimteam aus Peuerbach gewinnen. Den einzigen Tagestreffer in der Sparkassen-Arena Peuerbach erzielte vor 175 Zuschauern Roman Steinmann. Die Tabellensituation bleibt nach Spielende für beide Mannschaften gleich: Die Peuerbacher bleiben damit auch trotz Sieges Tabellenletzter, während die Gäste aus Sattledt weiterhin auf dem neunten Rang stehen.

Einziges Tor kurz vor Halbzeitpause

Am Samstagnachmittag stand die Begegnung zwischen Union Peuerbach und ATSV Bamminger Sattledt auf dem Zettel: In der dritten Spielminute gab es den ersten Eckball für die Hausherren aus Peuerbach, welcher jedoch nichts einbrachte. In den nächsten Spielminuten standen die Peuerbacher tief und zwangen somit Gegner ATSV Bamminger Sattledt das Spiel zu machen. In der 26. Minute folgte ein Freistoß für die Sattledter, welcher nur knapp das Tor des Gegners verpasste. Vor dem Seitenwechsel sorgte Roman Steinmann mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den ATSV Bamminger Sattledt (44.).

Sattledt mit Tempo

Schlussendlich pfiff der Referee das Spiel nach 95 Minuten ab ab, bestehend aus einer ersten Halbzeit mit dem einzigen Tagestreffer. Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Die Union Peuerbach brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach. Für die Tabelle änderte dieses Ergebnis aber bei beiden Teams nichts: Gewinner Union Peuerbach befindet sich noch immer auf dem Abstiegsplatz mit einem 10:25-Torverhältnis und sechs Punkten und Gegner mit einem 21:23-Torverhältnis und 14 Punkten auf dem neunten Rang der Landesliga West.

Stimme zum Spiel:

Ernst Würzl (Obmann-Stellvertreter Union Peuerbach):

"Eine geschlossene Mannschaftsleistung war der Schlüssel zum Erfolg. Die erste halbe Stunde war ausgeglichen, unsere Defensive agierte aggressiv und konzentriert. Gegen Ende des ersten Durchganges wurden wir etwas frecher, wir tauchten öfter in der gefährlichen Zone der Traunviertler auf."

Die Besten:

Union Peuerbach: Roman Steinmann (ZM)

Landesliga West: Union Peuerbach – ATSV Bamminger Sattledt, 1:0 (1:0)

44 Roman Steinmann 1:0

