Andorf überwintert auf zweitem Platz - Nach 4:1-Auwärtssieg bei Braunau/Ranshofen

Details Sonntag, 07. November 2021 12:33

Mit einem 4:1-Auswärtssieg über SPG Braunau/Ranshofen überwintert der FC SGS Andorf auf dem zweiten Tabellenplatz der Landesliga West. Vor 150 Zuschauern auf der Hans Wallisch-Sportanlage gelang dem Andorfer Stürmer Sebastian Witzeneder ein Dreierpack. Andorf-Sektionsleiter Friedrich Glechner war einmal mehr sehr zufrieden mit seiner Mannschat nach dem Spiel: "Bis auf die ersten zehn Minuten waren wir heute komplett überlegen. Wir hatten so viele tolle Torchancen, wir hätten also noch viel höher gewinnen können."

"Bis auf die ersten zehn Minuten komplett überlegen"

Die 13., also letzte Runde in der Landesliga West vor der Winterpause, es stand die Begegnung zwischen SPG Braunau/Ranshofen und FC SGS Andorf auf dem Programm: Die Musik zur Show lieferte einmal mehr der erfolgreiche Stürmer der Andorfer: Sebastian Witzeneder. Er beförderte das Leder zum 1:0 des Gasts in die Maschen (25.). Doch der trotz der zahlreichen Torchancen in der ersten Halbzeit blieb es nur bei einer 1:0-Führung für die Gäste aus Andorf, als Referee Mario Diesenberger zur Pause abpfiff. FC SGS Andorf-Sektionsleiter Friedrich Glechner beschrieb später die erste Spielhälfte im Gespräch mit Ligaportal.at so: "Bis auf die ersten zehn Minuten waren wir komplett überlegen, ab da an ging es fast nur mehr in eine Richtung in diesem Spiel. Vor der Halbzeitpause haben wir noch einige Chancen liegen gelassen, da waren wir zu wenig konsequent, da war auch unser Trainer (Josef Hamedinger, Anm.) nicht ganz zufrieden und hat das der Mannschaft in der Kabine gut kommuniziert."

Witzeneder erhöht auf Dreierpack

Auch die zweite Halbzeit wurde überwiegend von Sebastian Witzeneder gestaltet, der mit seinen beiden Treffern insgesamt auf einen Dreierpack erhöhte: Nur eine Spielminuten nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit durfte sich erneut Witzender mit seinem Treffer zum 2:0 für seine Andorfer auszeichnen (46.), den nächsten verwertete er in der 63. Minute. Die Antwort der Hausherren kam postwendend: die Gastgeber trugen ihren Teil zu diesem Spiel bei, als Michael Aigner den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielte (64.). Die Andorfer Gäste erspielten sich Chance um Chance und wurden zumindest noch mit dem letzten Treffer des Tages belohnte, als Martin Adlesgruber das 4:1 erzielte (77.), was schließlich auch gleichzeitig der Endstand war. Andorf-Sektionsleiter Glechner unterstrich aber nach Spielende auch die Leistung des Spielgegners: "Braunau hätte auch ein paar Tore schießen können, sie hatten ihre Torchancen." Für die aktuelle Tabellenlage in der Landesliga West bedeutete dieses Ergebnis folgendes: Gastgeber SPG Braunau/Ranshofen rutschte durch diese Niederlage auf den 13. Rang ab, wo sie mit einem 15:40-Torverhältnis und sieben Punkten stehen, während Sieger FC SGS Andorf mit 26 Punkten und einem 25:9-Torverhältnis auf dem zweiten Platz überwintern darf. Andorf-Sektionsleiter Glechner meinte übrigens zu der ersten Partie im nächsten Jahr: "Das erste Spiel nach der Winterpause gegen den Tabellenführer Ostermiething wird sehr spannend werden." Immerhin trennen die beiden Spitzenteams der Landesliga West im Moment nur vier Punkte.

Stimme zum Spiel:

Friedrich Glechner (Sektionsleiter FC SGS Andorf):

"Bis auf die ersten zehn Minuten waren wir komplett überlegen, ab da an ging es fast nur mehr in eine Richtung. Vor der Halbzeitpause haben wir noch einige Chancen liegen gelassen, da waren wir zu wenig konsequent, da war auch unser Trainer (Josef Hamedinger, Anm.) nicht ganz zufrieden und hat das der Mannschaft in der Kabine gut kommuniziert. Denn nach der Pause hat das Team alles sehr gut umgesetzt. Insgesamt hatten wir sehr viele tolle Torchancen, wir hätten also noch viel höher gewinnen können. Aber Gegner Braunau hätte auch ein paar Tore mehr schießen können. Rundum passt das Ergebnis also, auch unsere aktuelle Tabellenlage ist in Ordnung, wir sind sehr gut dabei. Die Zielsetzung vom Verein ist nicht der Aufstieg, sondern war ursprünglich und ist immer noch Platz fünf. Das erste Spiel nach der Winterpause gegen den Tabellenführer Ostermiething wird sehr spannend werden."

Die Besten:

FC SGS Andorf (Friedrich Leitner, Sektionsleiter): Sebastian Witzeneder (ST), Benjamin Schneiderbauer (RV) + Pauschallob an die ganze Mannschaft

Landesliga West: SPG Braunau/Ranshofen – FC SGS Andorf, 1:4 (0:1)

25 Sebastian Witzeneder 0:1

46 Sebastian Witzeneder 0:2

63 Sebastian Witzeneder 0:3

64 Michael Aigner 1:3

77 Martin Adlesgruber 1:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!