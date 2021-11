"Beste Herbstleistung" - Kammer trumpft bei 3:1-Sieg gegen Pettenbach auf

Details Sonntag, 07. November 2021 14:24

Nach einem fulminanten 3:1-Auswärtssieg über Union Sparkasse Pettenbach überwintert der SK Kammer auf dem fünften Tabellenplatz der Landesliga West. Vor 240 Zuschauern in der Pettenbacher Robex-Arena netzte Harald Winter zweimal ein. Jürgen Schobesberger, Co-Trainer des SK Kammer, zeigte sich nach Spielende mehr als zufrieden und glücklich: "Das war heute die beste Herbstleistung, ein großes Pauschallob an das ganze Team. Wir sind überglücklich mit unserer aktuellen Tabellenlage!"

"Ganz überlegen in der ersten Halbzeit"

In der letzten Runde vor der Winterpause reiste der SK Kammer nach Pettenbach zum Spiel gegen Union Sparkasse Pettenbach an: Für den Führungstreffer der Gäste zeichnete Oliver Habring verantwortlich (27.), der von Co-Trainer Jürgen Schobesberger nach dem Spiel ein Sonderlob bekam. Nicht nur, aber vor allem das zweite Tor der Gäste unterstrich einmal mehr die spielerische Überlegenheit des SK Kammer: Harald Winter machte in der 34. Minute das 2:0 des SK Kammer perfekt. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Kabinen zur Halbzeitpause, als Referee Wolfgang Oberhuber abpfiff. Schobesberger, Co-Trainer von SK Kammer, analysierte die erste Spielhälfte später im Gespräch mit Ligaportal.at kurz und knapp: "Die erste Halbzeit waren wir ganz überlegen."

"Klares Ergebnis"

Für seinen zweiten Tagestreffer in diesem Spiel ließ sich Winter ein bisschen länger Zeit, jener gelang ihm aber schließlich in der 74. Minute, als er den Ball zum zwischenzeitlichen 3:0 für SK Kammer einnetzte (74.). Drei Minuten später gelang den Hausherren von Union Sparkasse Pettenbach immerhin noch per Elfmeter der Ehrentreffer, welcher von Florian Herndler erzielt wurde (77.). SK Kammer-Co-Trainer Schobesberger sprach nach Spielende von einem "klaren Ergebnis", zeigte sich außerdem mehr als zufrieden mit dem durch diesen Sieg erreichten Sprung in der Tabelle der Landesliga West: "Wir sind natürlich überglücklich mit der aktuellen Tabellensituation!" Denn mit diesem souveränen 3:1-Auswärtssieg über Union Sparkasse Pettenbach sprang SK Kammer auf den fünften Platz und überwintert somit auf diesem mit 22 Punkten und einem 22:16-Torverhältnis. Spielgegner und Verlierer Union Sparkasse Pettenbach bleibt auf dem zehnten Rang mit 13 Punkten und einem 24:29-Torverhältnis.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die wohlverdiente Winterpause. Am 19.03.2022 empfängt die Union Sparkasse Pettenbach dann im nächsten Spiel die Union Peuerbach, während der SK Kammer am gleichen Tag beim SK Waizenauer Schärding antritt.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Schobesberger (Co-Trainer SK Kammer):

"Das war heute die beste Herbstleistung unserer Mannschaft. Wir hatten mit fünf Verletzung zu kämpfen, muss man dazu sagen. Wir waren heute spielerisch überragend. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir ganz überlegen. Unser Spiel haben wir bis zur 90. Spielminute sehr gut fertiggespielt. Die gesamte Partie war heute auf unserer Seite, das war ein klares Ergebnis für uns. Außerdem sind wir überglücklich mit unserer aktuellen Tabellenlage, unser Ziel war mal nicht abzusteigen, jetzt überwintern wir als Fünfter."

Die Besten:

SK Kammer: Harald Winter (ST), Oliver Habring (RM), David Feusthuber (ZM), Christoph Kirchgatterer (IV) + Pauschallob an die ganze Mannschaft

Landesliga West: Union Sparkasse Pettenbach – SK Kammer, 1:3 (0:2)

27 Oliver Noah Habring 0:1

34 Harald Winter 0:2

74 Harald Winter 0:3

77 Florian Herndler 1:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!