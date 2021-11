Peuerbach ringt Bad Wimsbach nieder

Details Sonntag, 07. November 2021 15:41

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SK Bad Wimsbach 1933 und der Union Peuerbach, die mit 0:1 endete. Hängende Köpfe bei den Platzherren des SK Bad Wimsbach, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

In der Landesliga West stand die letzte Runde vor der Winterpause auf dem Zettel, hier kam es zu der Begegnung zwischen SK Bad Wimsbach 1933 und Union Peuerbach am Samstagnachmittag: Stefan Kornfelder nutzte die Chance für die Union Peuerbach und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Dieses Spiel konnte tormäßig und spieltechnisch nicht so viel bieten, schließlich endete es mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg für die Union Peuerbach. Die Gäste brachten am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach. Bei Spielende kassierte Raffael Seyr aufgrund einer Beleidigung noch die Rote Karte von Referee Josef Biebl.

Peuerbach überwintert auf zwölftem Platz

Nach 13 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Bad Wimsbach 21 Zähler zu Buche. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Heimmannschaft. Insgesamt erst zwölfmal gelang es dem Gegner, den SK Bad Wimsbach 1933 zu überlisten. Der SK Bad Wimsbach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Mit drei Punkten im Gepäck verließ die Union Peuerbach die Abstiegsplätze und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Mit nur elf Treffern stellt Peuerbach den harmlosesten Angriff der Landesliga West. Die Union Peuerbach bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2022 empfängt SK Bad Wimsbach 1933 dann im nächsten Spiel den SC Schwanenstadt 08, während Union Peuerbach am gleichen Tag bei der Union Sparkasse Pettenbach antritt.

Landesliga West: SK Bad Wimsbach 1933 – Union Peuerbach, 0:1 (0:1)

35 Stefan Kornfelder 0:1

